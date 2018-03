Lélouma : des précisions sur une polémique liée à la grossesse d’une jeune fille…

CONAKRY- Thierno Sadou Dembaye Diallo, vient d’apporter des précisions sur une affaire de mœurs qui défraie la chronique à Lélouma. Dans laquelle affaire, son père Mamoudou Dembaye Diallo, président de la section préfectorale de la société civile de Lélouma a été cité. Il s’agit de l’histoire d’une fille âgée de 18 ans tombée en grossesse. Plusieurs personnes sont pointées du doigt dont un mezzin.

Thierno Sadou Dembaye Diallo qui a effectué le trajet Conakry-Lélouma a confié notre rédaction qu’il a un poids énorme en parlant de cette affaire. « C’est quelque chose qui est difficile à parler surtout dans la culture peulhe. C’est une affaire vraiment qui dépasse le meurtre », lance-t-il, soutenant que son père est exempt de tout reproche.

« Monsieur Mahmoud Dembaye Diallo est mon papa et je suis fier, parce qu’il a inculqué une éducation à ses enfants pour que partout ils représentent valablement sa famille. Monsieur Dembaye actuellement, a six (6) enfants. Les 4 premiers ont leur diplôme supérieur. Vous ne pourrez jamais trouver dans la préfecture de Lelouma quelqu’un qui dira que ses enfants ont fait du tort à une personne. Vous pouvez aller à la police, la justice et à la gendarmerie, aucun des cadres de ces institutions ne peuvent vous dire que nous avons connu un problème que ces enfants ont fait. Monsieur Dembaye a étudié à Lelouma, il n’a jamais accepté une mutation. Il a commencé sa carrière dans la préfecture de Lelouma et a terminé dans cette préfecture. Et j’en suis certain la majeur partie des personnes avec lesquelles il a pu travailler ont été étonnées de voir son nom cité dans cette affaire ignoble », explique Thierno Sadou, le cœur lourd.

Plusieurs personnes ont été citées dans la grossesse de cette jeune fille. Un muezzin a été suspendu de ses fonctions pour cause d’adultère à Lelouma. M. Abdoulaye Diallo dit Blaise est accusé de l’avoir enceinté. La nouvelle a traversé la ville de Lélouma. Certains médias locaux en ont même fait des sujets de débats. Chose qui dépasse ce jeune universitaire.

« Je suis tellement dépassé que ce nom aussi respectable puisse vraiment être un sujet d’interprétation aussi mal. Je ne parle pas de ceux qui veulent penser de mal de lui mais je parle surtout à mes beaux-parents, vraiment aux parents de ses enfants que Monsieur Mahmoud Dembaye n’a jamais été et ne sera jamais, je parle avec sincérité vraiment, impliqué dans ces sales affaires. J’ai enseigné la quasi-totalité des enfants à Lelouma demandez les enfants de ces familles-là. Quel genre de Monsieur je suis. Je ne pense pas que vous allez trouver une fille qui va vous dire que je l’ai abordé dans ce sens. Donc ceux qui pensent que Monsieur Dembaye est mal, d’accord il est mal. Mais sa famille vivra dans la quiétude et personne ne pourra enlever cette brique qu’il a posée dans sa famille. Je suis tellement outré que deux radios de la place puissent vraiment discuter de ce sujet. Un sujet qui salit mon respectable père. Je suis fier de lui, je sais qu’il a donné tout à Lelouma et il continue à donner à Lelouma. Quel qu’en soit, je sais qu’il ne sera jamais impliqué dans ces genres de situations. Donc je demande aux personnes qui veulent salir son nom de trouver une autre manière de le salir, parce que là ils ne pourront pas », défend M. Diallo.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112