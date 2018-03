Communiquez plus longtemps avec vos proches à l’étranger

Vous avez toujours voulu communiquer plus longtemps à l’étranger. Profitez des forfaits internationaux de MTN et gagnez jusqu’à 20min de communication à l’étranger à partir de 10 000GNF

Comment ça fonctionne ?

Pour souscrire, Tapez *100*8# puis choisissez l’un des forfaits :

Forfait Monde :

· Pays concernés : (France, USA, Canada, Chine, Espagne, Angola, Allemagne, Royaume-Uni)

· Minute d’appel : jusqu’à 20 min d’appel

· Validité : Jusqu’à 30 jours

Forfait Découverte :

· Pays concernés : (L’Angola, Ghana, Nigéria, Belgique, Liban, Royaume-Uni, Pays-Bas, Mali).

· Minute d’appel : jusqu’à 20 min d’appel

· Validité : jusqu’à 30 jours

N’attendez plus, profitez des forfaits Monde et Découverte et communiquez plus longtemps à l’international.