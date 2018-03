Alpha Condé : quand l’écoute de la majorité silencieuse vire au pugilat et à la dérision…

CONAKRY- Les consultations entamées par le Président de la République risque de virer au fiasco. Alpha Condé, le Président guinéen annoncé le 08 mars dernier avec tambour-battant un nouveau remaniement ministériel.

Le Chef de l’Etat qui semblait dos mur face à la crise sociale et politique, a promis aux guinéens une équipe de « travailleurs » qui sera à « l’écoute du peuple ». Mais il avait ajouté un « bémol » à cette promesse : écouter d’abord la majorité silencieuse. Justement, il a entamé cette écoute il y a quelques semaines. Seulement voilà, la montagne risque d’accoucher une souri. L’espoir suscité risque de céder la place à la désillusion. Pour s’en rendre compte, il faut voir la rencontre entre le Président Alpha Condé et les opérateurs économiques du pays, mercredi dernier.

En lieu et place d’un échange structuré, bien préparé, l’on a plus assisté à un air de déjà vu avec Dadis Camara. La plateforme d’écoute a viré aux règlements de comptes, aux attaques personnelles, et… à la dérision. Alpha Condé lui-même ne se privait pas de rires à gorge déployée. Les français tordus mêlés aux anecdotes singulières, les scènes hilarantes n’ont pas manqué à cette rencontre. Les plus drôles continuent encore d’être moquées sur les réseaux sociaux.

Le clash Kégnéko-Alpha…

L’une des plus emblématiques est l’intervention de Kégnéko, un opérateur économique qui évolue dans l’agro-industrie. Dans un français très approximatif, le richissime homme d’affaires a eu la « maladresse » de tutoyer le Président Alpha Condé.

Ainsi, a-t-il dit « on remercie le bon Dieu, depuis que tu es arrivé au pouvoir jusqu’aujourd’hui ». Il n’en fallait. Le Chef de l’Etat le coupe niet et le recadre sur le champ en ces termes : « On ne tutoie pas un Président. On dit depuis que vous êtes arrivés au pouvoir Elhadj ».

Visiblement embarrassé, ce dernier formule une doléance : « Président, s’il vous plaît je vais parler en Pular alors ». Mais le refus d’Alpha Condé est catégorique. « Non non non… vous savez très bien parler en français, mais on ne tutoie pas un Président ». Gêné, l’opérateur économique formule à nouveau une doléance alors que la salle bruissait de rires. « Je ne connais pas la différence, je souhaiterais parler en Pular (…) », dit-il avec des hésitations.

Autre intervention qui a retenu l’attention, c’est celle de Ousmane Dady Camara, qui dit avoir effectué des travaux aux impôts sans être payé. « Jusqu’à présent on n’a pas fini de me payer des fois mon me paie cinq millions, des fois dix millions comme si moi je ne me suis pas battu pour le RPG, comme si je ne vous ai pas aimé M. le Président », a lancé le jeune opérateur. Des propos que le Chef de l’Etat a trouvé démagogiques. « Non non non, ça n’a rien à voir… c’est de la démagogie pure et simple », lui a rétorqué Alpha Condé.

Les 42 bœufs sacrifiés à la mosquée de Kankan, Alpha Condé et la baisse des devises

Visage hirsute, bonnet blanc à la tête, boubou blanc comme du percal, un monsieur s’est présenté en défenseur de l’artisanat. Il s’est plaint de la cherté des devises sur le marché. C’est son anecdote sur le sacrifice de 42 bœufs a été plutôt sarcastique.

« On demande des bénédictions à tous les guinéens pour que l’artisanat avance…A Kankan on a fait un sacrifice, je crois qu’on ne vous a pas informé. On a égorgé 42 bœufs à la mosquée de Kankan (Alpha Condé meurt de rires, ndlr) pour bénir pour vous, pour bénir l’artisanat… », lance cet opérateur alors que le Président riait à gorge déployée. Le comble c’est quand i déclara : « Avec le sacrifice là, Dieu a pris le sacrifice, les devises commencent à baisser ».

Bouna Keita les 1 million de dollars et la sourate ʾAl-ʾIẖlās (le culte pur).

Bouna Keita lui, déplore la perte de ses 1 million de dollars qu’il a investi pour bénéficier d’un gisement aurifère pendant la transition militaire. S’il salue la rencontre, il a aussi fait des confidences plutôt hors du commun. « On n’avait pas l’habitude de voir ce qui se passe comme ça. On a eu des présidents ici qui nous appelaient et qui nous insultaient. Et chacun sortait doucement. Quand on rentre et on dit que le Président est dedans, on fait Goulhou-wallahou (réciter la sourate le culte pur, ndlr) avant de sortir », témoigne cet autre opérateur.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112