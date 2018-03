Guinée : les tribunaux paralysés par une grève…

CONAKRY-Les tribunaux guinéens ont été paralysés ce lundi 26 mars 2018 ! Et pour cause : Les gardes pénitentiaires sont rentrés en grève aujourd'hui. Ils réclament un meilleur traitement de la part des autorités.

Tous les jugements qui étaient prévus ce jour ont été renvoyés à des dates ultérieures. Pourtant deux cas emblématiques étaient attendus. Il s’agit d’abord de Ibrahima Sory Camara militant de l’opposition accusé d’outrages au Chef de l’Etat. Ensuite le cas de Général Nouhou Thiam et du commandant Sékou Resko Camara, accusé de tortures.

Cette paralysie des tribunaux offusque certains avocats. Maitre Salifou Béavogui, avocat d’Ibrahima Sory Camara qui devait comparaitre ce lundi au TPI de Mafanco indique son client est poursuit dans un cadre de flagrance. Mais le procès a été renvoyé au mardi 27 mars.

« Nous sommes en flagrant délit, le prévenu est traduit directement devant la juridiction de jugement. Nous pensons qu’il a été placé sous mandat le vendredi, donc lundi et mardi sont des jours acceptables. C’est toujours dans le cadre de la flagrance c’est aussi un temps pour la juridiction de se mettre directement en place, c’est ce qui a été fait », a expliqué Maitre Salifou Béavogui, avocat à la cour.

Le procès de l'ancien gouverneur de la ville de Conakry Sékou Resco Camara et de Général Nouhou Thiam ancien chef de l'Etat-major des armées a été aussi de nouveau renvoyé à une date ultérieure.

Selon le juge Mangadouba Sow, c'est à cause de la grève des gardes pénitentiaires déclenchée ce lundi que cette audience a été renvoyée. Mais les avocats de la partie civile invitent les autorités compétentes de faire le nécessaire pour que les audiences commencent maintenant.

« On regrette beaucoup. Nous souhaitons prochainement que le tribunal voir même au-delà le ministère de la justice prennent des dispositions pour que cette affaire commence. Une fois de plus nous demandons au tribunal et au ministère de la justice qu'on commence l'audience, parce qu'on ne peut même pas terminer cette audience le même jour parce qu'il y a 17 victimes et 2 accusés », a sollicité Me Hamidou Barry avocat de la partie civile.

Me Martin Pradel a abondé dans le même sens estimant que ce renvoi est un détour. « Notre détermination reste intacte, nous sommes aux côtés des victimes qui ont souffert dans leur chair des violences des personnes qui avaient la charge de les protéger. Nous sommes depuis le premier jour à leur côté et nous continuerons à être à leur côté, ensemble et déterminé à ce que la justice leur soit rendue », a promis maitre Martin Pradel avocat au barreau de Paris et même temps avocat de la partie civile dans cette affaire.

A noter que l'audience a été renvoyée au 23 avril 2018 ainsi que les autres procès qui étaient prévu ce lundi 26 mars 2018 à cause de la grève déclenchée ce jour par les gardes pénitentiaires. Pour rappel, les grévistes demandent une meilleure condition de travail.

Affaires à suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Et Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

