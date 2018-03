Guinée : que reproche Damantang au député Ousmane Gaoual Diallo ?

CONAKRY- Que reproche le Ministre Damantang Albert Camara au député Ousmane Gaoual Diallo ? Qu’est-ce qui motive sa plainte contre le conseiller politique de Cellou Dalein Diallo ?

Tout serait partie de la dernière sortie d’Ousmane Gaoual Diallo au siège de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée. Devant leurs militants à l’occasion de la traditionnelle assemblée générale du parti, le député de Gaoual a porté des accusations contre un certain nombre de cadres de l’administration dont le Ministre Damantang Albert Camara.

« Dans cette crise, il y a ceux qui réfléchissent dans les bureaux, qui donnent la stratégie à mettre en application. Parmi eux, il y a monsieur Kiridi Bangoura, Damantang Albert Camara, Souleymane Keïta, conseillé du président Alpha Condé, Souleymane Traoré et tant d’autres. Ce sont les personnes qui réfléchissent, qui écrivent et qui donnent les méthodes par lesquelles il faut réprimer et enraciner la Guinée dans la dictature », a déclaré Ousmane Gaoual Diallo.

Le Ministre porte-parole du Gouvernement guinéen considère cette déclaration du député Ousmane Gaoul Diallo comme étant une diffamation.

Joint au téléphone par un journaliste de notre rédaction, Damantang Albert Camara a confirmé avoir saisi l’agent judiciaire de l’Etat qui à son tour va diligenter la procédure au niveau de la justice.

Le Député Ousmane Gaoual Diallo quant à lui, a souligné qu’il n’a reçu pour le moment aucune plainte.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com