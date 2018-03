Guinée : nouveau bras de fer entre le parti de Cellou et le pouvoir de Alpha…

CONAKRY- C’est un nouveau bras de fer qui pointe à l’horizon entre le Pouvoir d’Alpha Condé et l’union des forces démocratiques de Guinée dirigée par Cellou Dalein Diallo. Ce parti d’opposition qui proteste contre l’arrestation et la détention de Ibrahima Sory Camara, l’un de ses militants actifs, appelle à une mobilisation de ses militants le lundi 26 mars au tribunal de Mafanco pour apporter le soutien à leur camarade.

Le leader de l’UFDG défend son militant qui selon lui, n’a fait qu’alerter l’opinion sur le complot qui visait à incendier le marché de Madina. Il a dénoncé une justice à double vitesse d’autant plus, rappelle-t-il, il a déposé une plainte en bonne et due forme contre Bantama Sow qui avait qualifié l'UFDG de parti terroriste. Cette plainte n’a jamais eu de suite, déplore l’opposant.

« Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'Alpha Condé, on dit non il faut interpeller, pour outrage au Président de la République. Cette justice à deux vitesses, on en a marre. Il faut qu'on continue à se battre pour qu'on ait une justice digne de nom dans ce pays parce que celle qui est là est un fléau. Monsieur Alpha Condé a tout fait pour déstabiliser l'UFDG par les violences, les assassinats ciblés, la calomnie, le dénigrement. L'arrestation de Ibrahima Sory Camara rentre dans ce cadre, le kidnapping de Grenade, l'intimidation, les tentatives de corruption et même les tortures qu'il a subi c'est pour dire que c'est l'UFDG qui tue ses propres militants. Mais c'est ridicule. Tout ça c'est parce que Alpha est coincé », martèle Cellou Dalein Diallo, invitant les militants de l'opposition à se mobiliser massivement le lundi 26 mars pour aller soutenir Ibrahima Sory Camara de Dabondy au tribunal de Mafanko où il doit être jugé.

Cet appel intervient dans un climat déjà tendu entre le Pouvoir et l’opposition. Il laisse planer un nouveau spectre de violences ce lundi dans cette juridiction. M. Camara a été arrêté après avoir diffusé un message via les réseaux sociaux à la veille de l’incendie survenu à Madina dans lequel message, il a pointé du doigt des cadres du parti au Pouvoir d’avoir préparé ce sinistre au Palais Sékhoutouréa.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112