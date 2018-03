Guinée : le digital, un rempart contre les détournements des deniers publics ?

CONAKRY-Le digital est-il un meilleur rempart face aux détournements des deniers publics ? Pour une meilleure traçabilité des recettes publiques perçues par l’Etat, le ministre guinéen du Budget Mohamed Lamine Doumbouya, prône désormais la digitalisation.

« Les ressources publiques ne sont pas censées être perçues avec un sac à dos, de porte à porte. Les moyens modernes sont là. Encore une fois, la digitalisation nous aiderait dans la traçabilité de nos recettes (…) La digitalisation est essentielle », prône le ministre du budget qui veut tourner la page de la méthode archaïque quant à la façon dont les recettes devraient être perçues.

« Il nous faut mettre en place les infrastructures et avoir les ressources humaines pour moderniser notre administration. Plus de digitalisation, plus de transparence dans la gestion de l’argent public », lance Mohamed Lamine Doumbouya alors qu’aujourd’hui plus qu’hier le Gouvernement a besoin de recettes pour satisfaire la demande sociale de plus en plus pressante.

