Fodé Oussou avertit : "emprisonner Ibrahima Sory et laisser Bantama Sow en liberté…"

CONAKRY-Que fera l’union des forces démocratiques de Guinée face à l’emprisonnement de l’un de ses militants à la maison centrale de Conakry ? Ibrahima Sory Camara Dabomdy, militant actif de l’UFDG est placé sous mandat de dépôt à la maison centrale. Le parquet de Mafanco le poursuit pour outrage, injures et diffamation à l’endroit du Chef de l’Etat, via les réseaux sociaux. Le principal parti d’opposition en Guinée juge cette détention injuste et promet de réagir.

Tout en accusant le Président Alpha Condé de vouloir brimer la liberté d’expression des citoyens, le Dr Fodé Oussou Fofana, l’un des vice-présidents de l’UFDG, soutient que cette détention est l’expression de l’injustice.

« M. Alpha Condé est dans sa logique de vouloir intimider les gens. Aujourd’hui l’objectif principal c’est d’empêcher les gens de s’exprimer. Ils ont pris comme cible les réseaux sociaux qu’ils veulent contrôler pour empêcher les gens de s’exprimer. L’emprisonnement de Ibrahima Sory est un signal envoyé aux autres. On est dans un pays démocratique où la liberté d’expression est consacrée. C’est vrai que le Chef de l’Etat est protégé, mais en tant qu’opposant, on est obligé de dénoncer cette gouvernance hasardeuse », prévient M. Fofana, ajoutant que ceux qui pensent pouvoir intimider l’opposition font une grosse erreur.

Lire aussi- Mamy Diaby menace : « Ceux qui diffusent des messages de haine ou des images pornographiques… »

« Nous apportons notre soutien total à Ibrahima Sory. Nous demandons au gouvernement, pour une question de paix et de quiétude de le libérer. On ne peut prendre Ibrahima Sory et laisser Bantama Sow en liberté. On ne peut prendre Ibrahima Sory et laisser tous ces militants du RPG arc-en-ciel qui sont dans les réseaux sociaux et qui tiennent des propos violents. Il n’y a pas de commune mesure entre les propos de Ibrahima Sory et ceux de Bantama Sow ainsi que tous ces militants du RPG. Nous demandons au gouvernement de libérer immédiatement sans délai Ibrahima SOry. Nous ne resterons pas les bras croisés face à cette détention illégale. L’UFDG réagira légalement pour qu’il soit libéré », a averti le président des libéraux démocrates au parlement.

Ibrahima Sory Camara est en prison à la maison d’arrêt de Conakry. Poursuit en flagrant délit, il attend son jugement qui pourrait commencer le lundi 26 mars.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112