Cellou Dalein : "les diplomates n’ont qu’à dire à Alpha Condé…"

Alors que la Guinée traverse une impasse politique née de la contestation des élections locales, le leader de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) demande aux gens qui s’agitent pour faire une médiation pour le maintien de la paix, d’aller dire au Président Alpha Condé d’arrêter de voler les suffrages de ses concurrents et de tuer des citoyens guinéens.

« Notre combat n'est pas dirigé contre quelqu'un mais contre les mauvaises pratiques qui violent nos droits et les lois de la République. Et ce combat comme je l'ai dit, nous devons le continuer avec plus de fermeté, de détermination. Je l'ai rappelé à plusieurs reprises, on ne reculera pas. Les bonnes volontés qui sont en train de s'agiter : les religieux, la société civile, les diplomates, le médiateur, elles n'ont qu'à dire à Alpha Condé d'arrêter de tuer les citoyens guinéens et d'accorder l'impunité totale à ceux qui accomplissent ces salles besognes, elles n'ont qu'à dire à Alpha Condé d'arrêter de voler les suffrages de ses concurrents lors des élections pour se proclamer injustement, illégalement vainqueur de ces élections. Elles n'ont qu'à dire à Alpha Condé de respecter les accords et les lois de la République. Voilà les clés de la paix », a martelé l’opposant.

