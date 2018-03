Nènè Oussou Diallo menace : « Si Alpha n’arrête pas, on va s’immoler…»

CONAKRY- C’est une menace qui sort de l’ordinaire et qui devrait être prise au sérieux par le Président de la République ! Madame Diallo Néné Oussou, Présidente nationale des femmes du parti GRUP de Papa Koly Kourouma menace de s’immoler avec de l’essence devant le ministère de la Justice si le Président Alpha Condé ne retrouve pas les coupables des crimes commis dans les manifestations politiques et qui sont restés jusque-là impunis.

Très en colère après l’empêchement de leur sit-in qui était prévu ce mercredi 21 mars à Kaloum, cette dame, dans ton caustique avec un accent « ivoirien » a averti qu’elle est prête à faire le sacrifice ultime pour que justice soit rendue aux victimes. A savoir s’immoler avec de l’essence devant la chancellerie. Lisez en vrac son pamphlet contre le Pouvoir d’Alpha Condé…

Lire aussi : http://www.africaguinee.com/articles/2018/03/21/maimouna-bah-nous-allons-marcher-kaloum

« A 06heures du matin, j’étais à Kaloum, j’ai les images et tout. Je m’adresse aux autorités de ce pays, commençant par Alpha Condé. Je ne vais pas l’appeler Professeur, ni l’appeler Président, il n’est pas mon Président puisqu’il n’a pas montré aux femmes de la Guinée qu’il est professeur. Pourquoi je le dis ? Moi je pensais qu’il a cherché le Pouvoir, il l’a eu, il est Chef d’Etat de toute la Guinée. Surtout les femmes. Il a dit qu’il dédie son pouvoir aux femmes et aux jeunes. Nous les femmes, nous lui disons que nous ne sommes pas contentes de lui et nous le combattrons. Moi en personne je le combattrai jusqu’à mon dernière énergie. J’ai perdu des parents, j’ai perdu des neveux. Vous voyez cette femme-là (Mariam Diallo, tuée par balle à Hamdalleye, ndlr), elle avait le droit de vivre. C’est une pauvre femme qui ne cherchait qu’à vivre devant sa porte, on la fusille laissant six enfants derrière elle. Qui va s’en occuper ? Qu’est-ce que ces enfants vont devenir demain ? C’est ce qui fait la rébellion dans un Etat.

Dites à Alpha Condé s’il n’arrête pas lui et le ministre de la Justice, s’ils ne nous montrent pas qui tue nos enfants, qui tuent nos époux, qui violentent nos sœurs, nos mamans (…). On rentre dans les concessions, on verse les marmites posées au feu, on pisse dans les marmites de repas, ça c’est quelle haine ? C’est dans quelle Guinée ? Nous sommes nées ici, on a grandi là. Alpha est venu nous trouver, il va partir nous laisser. Il ne peut pas nous traumatiser. Qu’il sache, les militaires, les gendarmes, les donzos, sont auprès de lui pour massacrer ce peuple, ils répondront devant le monde. Le pouvoir ça tourne, ils ont chanté. Quand on dit vive le Président aujourd’hui, demain on dira à bas de le Président. Il y a beaucoup qui ont voté pour lui, mais aujourd’hui on est déçu de lui. Il peut encore régler le problème s’il veut.

Lire aussi : http://www.africaguinee.com/articles/2018/03/21/manifestation-des-femmes-kaloum-l-etat-deploie-les-gros-moyens

Qu’il arrête d’accuser les ministres, il est le président, c’est lui le ministre de la justice, il est le chef de quartier, il est le chef secteur, il est le directeur de l’Education. Après Alpha c’est Alpha. Tout se résout à lui seul. Dans quel pays sommes-nous ? Tu n’es pas tranquille dans la rue, tu n’es pas tranquille chez toi, c’est quoi ça ? Que ce Pouvoir sache qu’on est plus décidée qu’eux. S’ils veulent que ce pays devienne un pays de Droit, ils le pourront. Tant qu’ils ne nous montrent pas qui tue nos enfants, moi personnellement, je m’adresse à Alpha Condé et à son Pouvoir, je suis prête à me sacrifier pour les vies qui sont tombées. Je suis prête à donner ma vie pour que justice soit faite. S’il n’arrête pas, s’il n’arrête pas, on va prendre des bidons d’essence pour aller nous immoler devant le ministère de la Justice. On lui donne deux jours », a menacé madame Diallo Néné Oussou.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112