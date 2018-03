Medias : comment mettre fin au harcèlement sexuel ?

CONAKRY- Face aux violences basées sur le genre, journalistes des médias privés et publics ont bénéficié d’un renforcement de capacité sur le thème « sécurité et l’égalité de genre ». Ce atelier organisé par l’association des journalistes de Guinée ( AJG) s’est tenu du 21 au 22 mars 2018 à Conakry, a constaté africaguinee.com .

En partenariat avec l’Union Norvégienne des journalistes, l’AJG et des facilitateurs ont pendant deux jours échangé avec des journalistes sur comment faire face aux discriminations, le harcèlement sexuel et l’inégalité du genre dans le milieu du travail.

Le président de l’AJG, Fodé Bouya Fofana a exprimé sa satisfaction que les journalistes soient outillés sur la notion du harcèlement sexuel, un fléau qui frappe le monde. « Aujourd’hui nous constatons que les femmes sont victimes de partout de cette violence. Il est tout à fait normal qu’on se réunissent et qu’on mène le combat pour qu’on réussisse l’épanouissement des femmes de façon générale », a déclaré Monsieur Fofana.

Le directeur de l’AJG a ensuite appelé les journalistes à travailler en synergie pour attirer l’attention des décideurs sur ce fléau, pour que les auteurs soient punis.

De son côté, le facilitateur de cette formation a déploré la recrudescence des violences basées sur le genre en Guinée avant d’interpeler les professionnelles de la presse à combattre le harcèlement sexuel dans le milieu de la presse.

« A part le combat pour éradiquer le harcèlement sexuel dans vos différents médias, mener parallèlement un autre combat celui d’envahir vos instances de décisions de vos organes. C’est à cette seule condition vous allez contribuer efficacement à protéger celles qui sont plus faibles que vous. Au cours de vos témoignages nous nous sommes rendus compte que le harcèlement sexuel existe dans vos rédactions et l’inégalité du genre est une réalité à travers le regard et le traitement qu’on vous réserve par rapport aux hommes », a déploré Monsieur Kabouya.

Cet atelier a permis d’édifier de nombreuses femmes journalistes sur l’importance de la sécurité et comment prendre des précautions sur les terrains dangereux.

Bah Aïssatou

Pour africaguinee.com

Tél (+224) 655 31 11 14