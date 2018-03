Guinée : Tibou Kamara marque encore des points…

CONAKRY- Tibou Kamara, le Ministre d’Etat Conseiller personnel du Président Alpha Condé vient encore de marquer des points ! Alors que bon nombre d’observateurs craignaient un nouveau bras de fer entre les enseignants et le pouvoir d’Alpha Condé, Tibou Kamara est parvenu à mettre fin aux poursuites contre Aboubacar Soumah, le Secrétaire Général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, et son camarade « Portos ».

Les enseignants avaient menacé de suspendre les cours pour apporter leur soutien à leurs leaders syndicaux qui étaient convoqués au Tribunal de première instance de Dixinn ce mardi 27 mars 2018.

A noter que Aboubacar Soumah et son camarade syndicaliste Abdoulaye Portos Diallo étaient poursuivis pour « vol de cartes de membre du Slecg, usurpation de titres, effraction du secrétariat du Slecg et faux et usage de faux ».

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com