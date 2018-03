Desserte en eau potable : Alpha Condé fait un don à la SEG…

CONAKRY-Dans le souci d’aider ses concitoyens à avoir accès à l’eau potable, le chef de l’Etat guinéen, Alpha Condé a fait un don de matériels et d’équipements à la Société des Eaux de Guinée (SEG) ce vendredi 23 mars 2018, a constaté Africaguinée.com.

Ce don qui a été remis au siège de la direction générale de la SEG a connu la présence de l’ensemble des travailleurs de la guinéenne des eaux à sa tête le directeur général Mamadou Diouldé Diallo.

Cette donation est composée d’un groupe électrogène de 550 Kvas destinés aux populations des quartiers de cimenterie, Bailobaya, de Kountia et Keitaya tributaires des 12 forages au pied du Mont kakoulima. Outre ce groupe électrogène, il y a aussi des équipements de potabilisation de l’eau destinés aux villes de Kankan, Dalaba et de Kouroussa.

Dans son speech, Mamadou Diouldé Diallo a tout d’abord remercié le chef de l’Etat qui a bien voulu offrir une fois encore cet ensemble d’équipements aux populations de la Guinée. Aux dires du Directeur Général de la SEG, ce geste du président de la République est hautement significatif et s’inscrit en droite ligne dans ses aspirations à aider la population guinéenne pour l’accès à l’eau potable.

‘’Ce geste du chef de l’Etat ne nous surprend pas car par le passé, une préfecture comme Koundara a eu deux groupes électrogènes de la part du président Alpha Condé. Ensuite des villes comme Labé, Siguiri, N’Zérekoré et Faranah en ont bénéficié aussi. Ceci montre tout le soutient qu’il a pour les populations de la Guinée particulièrement pour le secteur urbain de l’eau potable. Au nom de l’ensemble des travailleurs de la SEG, nous le remercions et nous nous engageons à optimiser l’utilisation de tous ces équipements pour le bonheur de nos concitoyens. Outre ce groupe électrogène il y a aussi tous les équipements de potabilisation de l’eau destinés aux villes de Kankan, de Dalaba et de Kouroussa où le besoin se faisait réellement sentir’’ s’est félicité Mamadou Diouldé Diallo, directeur général de la SEG.

Oscar Vivier, sous-directeur chargé de la qualité de l’eau à la SEG, a indiqué que ces dons composés d’équipements de traitement d’eau potable viennent renforcer ceux déjà existants.

‘’ Dans ces centres, nous avions par le passé de sérieuses difficultés par rapport à la potabilisation de l’eau et même au rendement des stations. Comme vous le savez bien, si le système de traitement ne fonctionne pas l’on ne peut pas rentabiliser les secteurs de production puisqu’on ne pourra pas avoir les débits escomptés. Donc ces équipements viennent vraiment nous aider à exploiter ces stations au débit maxi de leurs capacités’’ a expliqué le sous-directeur chargé de la qualité de l’eau à la SEG.

