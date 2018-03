Alpha Condé avertit : " On a besoin de calme…"

CONAKRY- Alors que la Guinée est secouée par de "sempiternelles manifestations" de rue organisée par l’Opposition qui s’oppose aux résultats du scrutin communal, Alpha Condé le Président de la République vient d’appeler au calme.

« Pour que le pays avance, on a besoin de paix et de calme. Pour que les investisseurs viennent, on a besoin de la stabilité… », a déclaré jeudi 22 mars le Chef de l’Etat guinéen qui vient de sortir d’une crise sociale qui a « fragilisé » son régime.

Lire aussi-Guinée : face à Alpha Condé, Cellou et ses alliés passent à la vitesse supérieure…

La Guinée a renoué avec la violence au lendemain des élections communales du 04 février 2018. L’opposition dirigée par Cellou Dalein Diallo qui exige la publication de vrais du scrutin continue de manifester dans les rues de Conakry.

Ce vendredi 23 mars 2018, elle a déroulé un nouveau calendrier de manifestations qui s’étendra dans certaines villes de l’intérieur du pays. Une dizaine de personnes ont déjà été tuées depuis le début de la crise.

Diallo Boubacar

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 112