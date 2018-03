Cellou Dalein : " On va aider Alpha Condé à faire le désordre..."

CONAKRY- L'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo et ses pairs vont-ils reculer après la répression de leur marche de ce Jeudi 22 mars ? Non ! Cellou Dalein Diallo a annoncé cet après-midi qu'ils poursuivront leur série de manifestations dans le pays.

"Monsieur Alpha Conde n'aime pas la paix, il n'aime pas la sécurité pour les citoyens, il n'aime pas l'ordre. Mais, on va l'aider à faire le désordre comme c'est ce qu'il veut", a lancé l'opposant devant une foule acquise à sa cause.

Cellou Dalein Diallo estime que la décision du Gouverneur de changer l'itinéraire de la marche n'était pas justifiée. Puisque, rappelle-t-il, une marche similaire avait été validée sur ce tronçon, il n'y avait pas eu des morts, il n'y avait pas des blessés, il n'y avait pas eu des biens détruits.

"Aujourd'hui ils ont décidé non seulement de nous déporter sur l'axe, parce qu'ils veulent nous faire comprendre que Matoto ne fait pas partie dans la République. Hors, les citoyens de Matoto ont été victimes comme beaucoup d'autres à Conakry et à l’intérieur, de la fraude électorale organisée par les commissions administratives de centralisation. Les citoyens de Matoto veulent marcher. Est-ce que c'est normal qu'on dise vous ne pouvez pas marcher dans votre commune vous devez aller à Ratoma ? Non. Non seulement ils ont pris cette décision injustifiée et illégale, mais ils ont décidé de nous gazer", a déploré Cellou Dalein Diallo dans un discours tenu au rond-point de Bambeto.

L'opposition Républicaine va se retrouver demain, annonce-t-il, pour donner un nouveau programme de manifestations pour la semaine prochaine.

"Comme ils veulent le désordre, on va les aider. Toute la semaine on va sortir. Nous allons en discuter demain et je vous félicite pour votre courage et votre participation. Beaucoup d'entre nous ont reçu les gaz, mais c'est le régime d'Alpha Condé. Lorsqu’Alpha Condé vous fait administer de gaz, vous savez qu'il vous a fait administrer des balles réelles. Et beaucoup d'entre vous sont morts (...) ", regrette le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com