Amadou Damaro prévient : "A un moment donné, l’Etat doit sévir…"

CONAKRY-Face aux récurrentes manifestations de rues de l’opposition qui conteste les résultats des élections communales du 04 février 2018, Amadou Damaro Camara, chef de file de la majorité présidentielle prévient qu’à un moment donné, l’Etat doit sévir. Pourquoi ? Le parlementaire rappelle qu’il y a un Etat et un Président démocratiquement élu.

Alors que Cellou Dalein Diallo annonce de nouvelles manifestations la semaine prochaine après celle qui a été avortée ce jeudi 22 mars, l’honorable Damaro avertit qu’ « on ne peut pas faire dans une République tout ce qu’on veut ».

Le Chef de file de la majorité présidentielle accuse l’opposition d’avoir des velléités déstabilisatrices. « Notre opposition a pour stratégie de déstabiliser le régime, déstabiliser l’exécutif, je crois c’est clair aujourd’hui que c’est cette stratégie que l’opposition est en train de poursuivre. Qu’on dise qu’on nous rende les résultats, mais qui va les lui rendre ? Est-ce que c’est la CENI ? Est-ce que c’est la mouvance ? Est-ce que c’est le Gouvernement ? C’est ce qu’ils ne disent pas encore. Quand on veut construire la démocratie, on doit être respectueux de la loi, quand on manifeste, c’est un droit constitutionnel, mais la Loi issue de cette constitution dit comment ces manifestations doivent être organisées pour préserver la paix », rappelle-t-il interrogé ce jeudi en début de soirée par Africaguinee.com.

Cellou Dalein Diallo a déclaré aujourd’hui qu’il va aider Alpha Condé à faire le désordre comme c’est ce qu’il veut. L’honorable Damaro interpelle l’Etat face à cette déclaration. « Quand Cellou dit qu’ils vont faire le désordre, ce n’est pas dans le désordre que les investisseurs vont venir, ce n’est pas dans le désordre qu’on va réfléchir au développement, ce n’est pas dans le désordre qu’on va faire les routes, ce n’est pas dans le désordre qu’on va construire des hôpitaux ou des usines pour changer les conditions de vie des populations. Leur stratégie est claire. Ils veulent du désordre, mais nous n’allons pas aller sur leur chemin. A un moment donné, l’Etat doit sévir », lance ce proche d’Alpha Condé.

L’opposition guinéenne ne décolère pas contre les résultats des élections communales. Elle accuse les magistrats ayant présidé les centres de compilations des votes d’avoir annulé des PV (procès-verbaux) pour favoriser le camp présidentiel notamment en Basse Guinée. Mais pour M. Damaro, le problème est ailleurs.

« Quand on a participé à l’élaboration par sa propre pression d’un code électoral bancal, quand on a accepté la loi électoral qui dit qu’en cas de contentieux, il y a des instances auxquelles on doit respecter et qu’on ait fait usage de ces moyens légaux et qu’on soit débouté de ses ambitions, tout démocrate respectueux des institutions de la République et qui dit participer à la construction de la démocratie qui est à ses débuts en Guinée, devrait s’en tenir là », fait remarquer l’honorable Damaro.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112