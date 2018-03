Aboubacar Soumah convoqué au tribunal : les enseignants menacent d’arrêter les cours…

CONKAYRY-Le secrétaire général du SLECG (syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée) Aboubacar Soumah est convoqué au tribunal de première de Dixinn. Le meneur de la grève qui a paralysé le système éducatif guinéen pendant 5 semaines et son adjoint Abdoulaye Portos Diallo ont été inculpé par un juge dudit tribunal en début février dernier.

Les deux syndicalistes étaient placés sous contrôle judiciaire. Ils sont convoqués au TPI de Dixinn le mardi 27 mars.Mais cette convocation ne passe pas chez les enseignants. Ils menacent d’arrêter les cours pour soutenir leurs responsables.

« Le Bureau Exécutif National du SLECG demande aux Enseignantes, Enseignants et Chercheurs de Guinée d'arrêter les cours dès le Mardi 27 Mars 2018 sur toute l'étendue du territoire national et de se rendre tous tribunal de 1ère instance Dixinn pour accompagner les Généraux Soumah et Portos devant le procureur », lit-on dans un appel lancé par le service de communication du SLECG.

A noter que Aboubacar Soumah et son camarade syndicaliste Abdoulaye Portos Diallo sont poursuivis pour « vol de cartes de membre du Slecg, usurpation de titres, effraction du secrétariat du Slecg et faux et usage de faux ».

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com