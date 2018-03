Maimouna Bah : « Nous allons marcher à Kaloum… »

CONAKRY- En lieu et place d’un sit-in, les femmes de l’opposition projettent désormais d’organiser une marche à Kaloum. L’annonce vient d’être faite par Mme Maimouna Bah, la vice-présidente du comité national des femmes de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

« Nous sommes d’accord que nous n’avons pas respecté la procédure. Mais on s’était dit que tous les jours passés, il y avait des manifestations, personne n’a demandé une autorisation. La manifestation des femmes, c’était une manifestation spontanée. Hier encore on a tiré sur une femme. Ils veulent qu’on attende alors qu’eux ils n’attendent pas ? Tous les jours on tue quelqu’un dans ce pays. Personne ne lève le petit doigt. Si nous avons voulu sortir manifester, c’est parce qu’ils sont tous restés absents. Personne n’a voulu prendre ses responsabilités », a déclaré Mme Bah au micro d’un journaliste de notre rédaction.

Ces femmes promettent d’adresser dans les prochaines heures une correspondance aux autorités compétentes pour la tenue de leur prochaine marche à Kaloum.

