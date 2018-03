Djènè Kaba Condé : « Ce que je dirais à Mme Hadja Halimatou… »

CONAKRY- La Première Dame de Guinée a adressé un message à l’endroit de l’épouse du Chef de file de l’opposition. Mme Djènè Kaba Condé a invité Mme Halimatou Dalein Diallo à ouvrer pour le maintien de la paix dans le pays.

« Ce que je dirais à Hadja Halimatou, c’est de sensibiliser la jeunesse de l’UFDG pour le calme en Guinée », a lancé Mme Condé.

Depuis plusieurs jours, des femmes issues des rangs de l’opposition manifestent à Conakry. Le sit-in qui été prévu ce mercredi 21 mars 2018 par ces femmes a été interdit par les autorités de la capitale guinéenne. Hadja Halimatou Dalein Diallo et ses alliées réclament l’arrêt des tueries à l’occasion des manifestations organisées par l’opposition. Elles exigent également que justice soit rendue pour toutes les victimes.

Lire aussi : http://www.africaguinee.com/articles/2018/03/17/crise-politique-en-guinee-djene-kaba-conde-brise-le-silence

Pour la Première Dame de Guinée, manifester est certes un droit constitutionnel, mais qui est soumis à des règles.

« On peut revendiquer sans casser. Quand on a envie de revendiquer, soit on produit rapport, soit on manifeste pacifiquement », a précisé l’épouse du Président Alpha Condé qui annonce une rencontre avec Mme Dalein dans les prochains jours.

« J’ai des contacts avec Hadja Halimatou. Je lui ai proposé qu’on se voit, elle est d’accord pour une rencontre (…) », a annoncé Mme Condé.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com