Alpha Condé-Cellou Dalein : des leaders religieux offrent leur médiation…

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo, le Chef de file de l’Opposition guinéenne a reçu en audience ce mercredi 21 mars 2018 des leaders religieux du pays. Monseigneur Vincent Coulibaly accompagné de plusieurs personnalités de l’Eglise était venu livrer un message de Paix ensuite offrir un service de médiation pour sortir de la crise politique actuelle, a appris Africaguinee.com, auprès d’un proche de Cellou Dalein Diallo.

Se dirige-t-on vers une sortie de crise politique durable en Guinée ? Peut-être ! Face à la nouvelle crispation politique née de la contestation des résultats des élections communales du 04 février par l’opposition, les leaders religieux du pays tentent de jouer les médiateurs. Ils ont demandé aujourd’hui à l’opposant Cellou Dalein Diallo de sursoir aux manifestations de rues et de privilégier le dialogue. Monseigneur Vincent Coulibaly et son équipe offrent un service de médiation entre Cellou Dalein et Alpha Condé pour sortir de l’imbroglio politique actuel marqué par des tueries et des dégâts lors des manifestations politiques, a-t-on appris.

Selon un proche de Cellou Dalein Diallo que nous avons interrogé, le leader de l’UFDG a salué la démarche des religieux, tout en faisant observer qu’il a toujours prôné et privilégié le dialogue, mais que le pouvoir d’Alpha Condé foule au sol les accords, une fois signés.

La solution…

« La solution est de revenir à la CENI, rouvrir le dossier, comparer les preuves qu’on a. Si c’est avéré, qu’on nous remette dans nos droits. C’est aussi simple que ça. On n’est plus prêt à rencontrer Alpha Condé pour faire des selfies, on n’est plus prêt à faire des dialogues et signer des accords qui ne vont jamais être respectés. Il faut qu’on mette en application ceux déjà signés », a tranché ce proche de Cellou Dalein Diallo.

Outre les religieux, la société civile est dans la même démarche. La semaine dernière, l’opposant a rencontré des acteurs de la société civile pour plancher autour de la crise actuelle. Cela va-t-il contribuer à ramener le calme ? Pas sûr ! Puis qu’en plus de la manifestation prévue ce jeudi 22 mars par Cellou Dalein Diallo et ses pairs, les femmes de l’opposition projettent une marche à Kaloum le mercredi 28 mars. Le courrier d’information de ladite marche a été adressé à la mairie de Kaloum, le centre administratif et des affaires de la capitale.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112