Lansana Kouyaté : « j'invite les guinéens à plus de résistance… »

Bien qu’étant hors de la Guinée depuis un certain temps, l’opposant Lansana Kouyaté observe de près la situation sociopolitique du pays. Face aux crimes perpétrés ces dernières semaines à Conakry, l’ancien premier ministre demande au régime d’Alpha Condé de se réveiller car avertit-il, les crimes impunis ne seront jamais acceptés comme une fatalité.

« Son incapacité, dirais-je, sa mauvaise volonté à faire la lumière et punir les criminels traduit son mépris de la paix, de la cohésion et de l'unité nationale. J'invite tous les guinéens à plus de résistance conformément à tous les droits que nous accordent les Lois », lance Lansana Kouyaté sur Twitter.

Lire aussi-Contentieux électoraux en Guinée : "Il ne reste que la rue…", tranche Lansana Kouyaté

Cet appel du leader du PEDN intervient alors que l’opposition dirigée par Cellou Dalein Diallo projette une série de manifestations de rue à Conakry. Elle a enterré ce lundi les quatre victimes tuées par balles lors de sa dernière manifestation. Lansana Kouyaté prévient que ‘’l'injustice a beau durer, elle finira par être vaincue’’.

La Guinée est plongée dans une crise politique née de la contestation des résultats des élections communales par l'opposition. Le parti de Lansana Kouyaté a préconisé l'annulation du scrutin. Au moins dix morts ont été enregistrés dans le pays dans des violences postélectorales depuis début février.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112