Incendie à Madina : le Gouvernement prend une décision…

CONAKRY-Le Gouvernement guinéen vient de prendre les choses en main pour déterminer les causes exactes de l'incendie survenu au grand marché de Madina.

L’exécutif a décidé de mettre en place une commission d'enquête chargée de faire toute la lumière sur les causes et les disfonctionnements qui ont entraîné cette catastrophe et de proposer des dispositions à prendre dans l'avenir.

La commission à mettre en place comprendra en son sein les départements de la Sécurité et de la Protection Civile, de la Défense Nationale, de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, du Commerce, de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et de l'Hydraulique. Le Gouvernorat et les Collectivités locales (Mairie), le Secteur Privé seront également représentés dans cette commission d’enquête.

Le Président de la République a flétri les agissements de responsables locaux du marché qui auraient permis les branchements sauvages sur le réseau électrique. Sans tirer de conclusions hâtives sur les origines de l’incendie, Alpha Condé a pointé du doigt les branchements clandestins. Le chef de file de l’opposition Cellou Dalein Diallo qui n’écarte un acte criminel a exigé la mise en place d’une commission d’enquête pour déterminer l’origine de la catastrophe.

Le rapport de la commission qui sera mise en place servira de base de travail pour le gouvernement, en vue de prévenir des incidents similaires dans tous les marchés de la République.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com