Cellou Dalein prédit : "C'est le hakhè qui va emporter Alpha Condé..."

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo, le principal opposant au régime d’Alpha Condé est en colère. Le leader de l’union des forces démocratiques de Guinée qui a pris part ce lundi 19 mars 2018 à l’enterrement de quatre personnes assassinées la semaine dernière à Conakry lors d’une manifestation de l’opposition prédit une fin règne toute particulière pour l’actuel dirigeant guinéen. Pour Cellou Dalein Diallo, c’est le « hakè » qui va faire précipiter la fin du régime d’Alpha Condé.

« Nous avons enterré au carré réservé aux victimes d'Alpha Condé, 94 guinéens qui ont été tués à bout portant par un régime qui est sans foi ni loi. Mais il faut savoir une chose, continuons la lutte c'est bientôt la fin de notre calvaire. Comme vous vous êtes mobilisés ici aujourd'hui, restez mobilisés pour qu'on continue la lutte parce qu'on n’a pas le droit de reculer. Il ne faut pas que ces 94 frères et sœurs meurent pour rien. Nous avons le devoir vis-à-vis d'eux et le peuple de Guinée, de continuer le combat jusqu'à la victoire, c'est-à-dire la fin de l'injustice de l'arbitraire, de la violence récurrente des droits humains. Depuis le 3 avril 2011 on continue de tuer impunément. Des assassinats orientés ethniquement. Il faut que ça s'arrête. Comment peut-on expliquer qu'on extrait de la chambre froide de l'hôpital Ignace Deen le corps de Boubacar Barry. C'est le hakhè (péché) là qui va emporter Alpha Condé. On ne doit pas faire la guerre à un mort », a hurlé l’opposant sur ses nerfs.

Boubacar Barry, Mamadou Baïlo Diallo, Mamadou Saïdou Diallo et Madame Mariama Bah mère de 6 enfants ont été inhumés ce lundi 19 mars 2018 au cimetière de Bambeto où se couchent désormais près de cent personnes tuées par balles depuis 2011. Cellou Dalein Diallo sollicite la constitution d'une commission d'enquête internationale pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes.

« Pour la conduite des enquêtes, pour identifier les auteurs et les commanditaires des crimes, nous demandons la constitution d'une commission d'enquête internationale pour procéder aux enquêtes et livrer des conclusions objectives. Nous voulons une commission indépendante, parce que ceux qui en ont la charge au sein de la République sont incapables de la faire. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait, et voilà depuis 8 ans qu'on procède à la même chose. On tue on ne cherche pas à savoir qui a tué et c'est tant pis pour les victimes et leurs proches. On ne peut plus accepter ça. Nous allons saisir la communauté internationale pour lui demander de mettre une commission d'enquête pour venir aider la Guinée à mettre fin à l'impunité. Parce que le gouvernement d'Alpha Condé en est incapable », a annoncé le leader de l’UFDG, avant d’inviter les guinéens à observer ce mardi 20 mars 2018, une journée de deuil national et de ville morte.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com