Mamy Diaby menace : « Ceux qui diffusent des messages de haine ou des images pornographiques… »

CONAKRY-Le ministre guinéen en charge des postes et télécommunication et de l’Economie Numérique vient de hausser le ton face aux messages incitant à la haine et à la violence publiés sur les réseaux sociaux. Moustapha Mamy Diaby avertit que son département dispose de moyens humains et techniques pour traquer et de mettre hors état de nuire tout citoyen, qu’il soit en Guinée ou ailleurs, qui se rendrait coupable de publication de vidéo ou de texte malveillants.

Le ministre des télécoms précise que les articles 26 et suivants de la loi relative à la cyber sécurité et à la protection des données à caractère personnel sont très clairs. « Tout citoyen qui se rendrait coupable d’incitation à la violence, de publication de vidéo de nature à porter atteinte à la quiétude sociale se verra traduit devant les cours et tribunaux ».

Tout ce que vous faites à travers les réseaux sociaux, les télécommunications, l’écosystème de l’internet laisse des traces, observe-t-il, ajoutant que « où que vous soyez sur le territoire guinéen, quand vous vous rendez coupable de publication malveillante, d’incitation à la haine, nous avons les moyens humains, techniques nous permettant de vous traquer, de vous identifier et de vous traduire devant les cours et tribunaux. Et si vous agissez hors de la Guinée nous avons la possibilité de vous identifier et de savoir dans quel pays vous agissez, la collaboration que nous avons avec ces pays voisins nous permet de les saisir pour que la justice puisse être actionné », prévient Moustapha Mamy Diaby.

Au lendemain des élections communales du 04 février les violences verbales et physiques ont atteint un niveau inquiétant en Guinée, notamment sur les réseaux sociaux. Le ministre des postes et télécommunication et de l’Economie Numérique, met en garde les auteurs de ces actes malsains.

« Tout appareil utilisé est identifié dans le réseau à travers une adresse IP. Quelque soit le terminal utilisé, l’identification de ce réseau permet de vous identifier et d’aller jusqu’à savoir où vous êtes. Les moyens techniques existent. Ce que nous faisons, c’est de sensibiliser les gens sur un usage responsable des réseaux sociaux et le contenu des lois (…) nous avons aujourd’hui les moyens de traquer et de mettre état de nuire tout citoyen qui soit en Guinée ou hors de la Guinée qui se rendrait coupable de publications de vidéos, de textes malveillants ou d’apologie du terrorisme ou tout autre travers sociaux qui sont codifiés et interdit par la Loi 037 relative à la cyber sécurité », a averti M. Diaby.

