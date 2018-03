Halimatou Dalein : « Ce que nous attendons de Said Fofana… »

CONAKRY- L’épouse du Chef de file de l’opposition guinéenne a exprimé ce lundi 19 mars 2018 ses attentes vis-à-vis du Médiateur de la République, Mohamed Said Fofana.

Au lendemain du sit-in qu’elles avaient organisé au siège du Médiateur de la République, les femmes de l’opposition guinéenne ont adressé une correspondance à Mohamed Said Fofana. Hadja Halimatou Dalein Diallo revient ici sur leurs attentes vis-à-vis de l’ancien Chef du Gouvernement guinéen : « Nous attendons de lui un plaidoyer pour que justice soit rendue à toutes les victimes qui sont tombées sous les balles des forces de l’ordre. Le Médiateur de la République doit s’impliquer pour que plus jamais on ne tue un guinéen dans l’impunité totale », a confié à Africaguinee.com Mme Dalein Diallo.

Le jeudi 15 mars dernier, de nombreuses femmes avaient organisé une marche pacifique du rond point de Bambéto à Hamdallaye. À leur tête l’épouse du Chef de file de l’opposition, ces femmes avaient fait un sit-in chez le Médiateur de la République. Mohamed Said Fofana qui avait essuyé quelques larmes lors de sa rencontre avec ces femmes, avait promis de prêter une oreille attentive à leurs réclamations.

BAH Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 14