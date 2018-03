Guinée : entre Alpha Condé et Cellou, Sidya Touré va choisir…

CONAKRY- Le parti dirigé par l’ancien Premier Ministre Sidya Touré va connaître de grands chamboulements dans les prochains jours. L’Union des Forces Républicaines projette d’organiser cette semaine un congrès extraordinaire pour restructurer le parti.

Aux dires d’un cadre de l’UFR, ce congrès sera aussi l’occasion de donner une nouvelle orientation au parti. L’Union des Forces Républicaines va t-elle continuer sa collaboration avec le parti au pouvoir ? Va-t-elle reprendre sa place au sein de l’opposition républicaine ? Les militants et les cadres de l’UFR vont définir la nouvelle marche à suivre.

Ce congrès intervient au lendemain des élections locales du 4 février 2018 dont les résultats ont été rejetés par le parti dirigé par l’actuel Haut Représentant du Chef de l’Etat. L’UFR dénonce de nombreuses irrégularités et des cas de fraude qui ont entachée cette élection.

Au niveau de la base, de plus en plus de voix s’élèvent déjà pour dénoncer dénoncer cette forme de collaboration entre l’UFR et le RPG Arc-en-ciel. D’autres cadres prônent cependant la continuité dans cette forme « d’alliance » entre leur parti et le RPG Arc-en-ciel.

Les prochains jours s’avèrent donc déterminants pour l’Union des Forces Républicaines.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com