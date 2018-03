Guinea Alumina Corporation, 50 diplômes grâce au programme GAC-CFP BOKE

La société « Guinea Alumina Corporation » (« GAC ») SA, un acteur majeur du secteur des mines en république de Guinée, a eu le plaisir d’annoncer la remise des diplômes de 50 jeunes issus de la région de Boké, qu’elle a financé cette année au centre de formation professionnelle de Boké.

C’est dans le cadre de la valorisation de l’autopromotion des communautés voisines à ses installations, que GAC a financé pour la 5e année consécutive, le perfectionnement de cinquante (50) jeunes femmes et hommes issus des localités de Sangarédi, Tanènè, Boké, Kolaboui et Kamsar. Pendant six (6) mois, les apprenants se sont professionnalisés dans les filières de l’électricité, de la mécanique auto et de la chaudronnerie, avec une méthode orientée sur la pratique avec 10 % de cours théorique et 90 % de cours pratiques.

Le processus de recrutement des candidats pour cette formation s’effectue sur la base de personnes proposer par les autorités locales (chefs de districts, chefs de villages) et se trouvant sur la zone d'opérations de GAC. Ainsi, les personnes affectées par son projet sont toujours privilégiées. En plus de cette condition, les candidats doivent impérativement savoir lire et écrire, et s’engager à appliquer les enseignements reçus après la formation.

En ce 21 février 2018, la formation a été clôturée par la remise des certificats et kits de fin de formation, en présence du Comité de Suivi des Apprenants (CSA), de la direction du CFP, des Chefs de districts et des représentants de GAC. Les kits de fin de formation permettront aux bénéficiaires de mieux saisir les opportunités professionnelles qui s’offriront à eux et sont composés de :

- Pour les chaudronniers,

Huit (8) groupes électrogènes de 7 KVA combiné aux postes à souder et accessoires répartis aux 16 étudiants en raison d’un groupe électrogène combiné pour 2 étudiants ;

- Pour les électriciens

Des kits individuels composés d’échelles et des appareils de mesures pour chacun des 17 étudiants ;

- Pour les mécaniciens

Des caisses à outils individuels pour chacun des 17 étudiants.

Aboubacar Demba, porte-parole des étudiants diplômés, a souligné que ‘’ cette formation nous donne la chance de prendre notre vie en main. Nous nous engageons donc à mettre en œuvre ce que nous avons appris pour notre propre bien être, car le métier c’est l’avenir’’.

A l’ouverture de la cérémonie, les autorités ont tour à tour salué l’initiative et encouragé les autres compagnies de la préfecture à s’inscrire dans cette politique. Tous ont encouragé la société GAC à continuer cette initiative.

En renouvelant cette initiative, GAC réitère son engagement à soutenir le développement des communautés locales.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubaï. EGA exploite des fonderies en aluminium à Dubaï et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,5 millions de tonne par an. La production d’EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’Aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée. EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.