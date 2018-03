Côte d'Ivoire: l'opposition appelle à une "marche démocratique"

L'opposition ivoirienne appelle à une manifestation le 22 mars prochain, en vue des prochaines élections présidentielles de 2020.

L'oppositon a appelé lors d'un meeting à une marche pacifique, elle invite ses partisants à manifester pour dénoncer le déséquilibre électoral en faveur du pouvoir.

Entre mille et deux mille personnes ont assisté au meeting organisé dans le quartier populaire de Yopougon à l'appel d'EDS, coalition qui regroupe des partis politiques, des associations de la société civile et le Front populaire ivoirien (FPI), le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo.

L'objectif de ce meeting et de la marche est "d'inviter le pouvoir à s'asseoir et à discuter, pour des élections justes et transparentes"

Africaguinee.com