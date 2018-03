Conakry : nouvelle journée à risque…

CONAKRY- C’est un début de semaine sous tension qui s’annonce à Conakry alors que celle écoulée a déjà été agitée par des troubles sociaux et politiques ayant endeuillé plusieurs familles guinéennes. Et pour cause :

L’opposition enterre ce lundi 19 mars 2018 les quatre victimes tuées par balles en marge de sa manifestation. Boubacar Barry, Mamadou Baillo Diallo, Mamadou Saidou Diallo, Mariame Bah rejoindront leur dernière demeure aujourd’hui dans l’après-midi.

La levée des corps est prévue à 10h alors que l’enterrement aura lieu à 14h au cimetière de Bambéto, peu après la prière à la mosquée de Bambéto à 13h30.

Ces obsèques laissent planer cependant de nouvelles agitations à Conakry puisque l’Opposition appelle de nouveau à une mobilisation de ses militants.

« Les partis membre de l’Opposition Républicaine appellent ses militants et sympathisants ainsi que tous les citoyens guinéens épris de justice, de liberté et de démocratie à participer massivement à ces obsèques pour rendre un ultime hommage à nos illustres disparus’’, indique une note des opposants parvenue à notre rédaction.

