Avis d’appel à la concurrence (Banque Centrale)

OBJET : recrutement d’un assistant à la maitrise d’ouvrage en vue de mettre en place un système d’archivage électronique et de gestion de documents à la banque centrale de la république de Guinée.

CONTEXTE

La Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) est une personne morale de droit public, régie par la loi L/2014/016/an du 02 juillet 2014 portant statut de la Banque central, elle reçoit de l’état, la mission générale de veiller sur la création

La circulation ainsi que la défense de la valeur de la monnaie.

Pour mener à bien sa mission, la BCRG doit mettre en place un système efficace et efficient de gestion d’un flux important d’information et de documents. Ce système doit permettre l’accessibilité aux données sauvegardées ainsi que leur partage au quotidien.

C’est dans ce souci que la banque centrale s’est résolument engagée dans une dynamique qui vise à moderniser la gestion de la masse documentaire produite et reçu ; afin d’en faire une véritable ressource stratégique au service de l’institution.

Parmi les défis auxquels la BCRG est appelée à faire face, pour une modernisation de sa gestion, figurent en bonne place la maitrise et la gestion de la masse documentaire qu’elle produit et reçoit.

DUREE DE LA PRESTATION

La durée de la présente prestation est prévue pour une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de signature du contrat avec le prestataire retenu.

ACQUISITION DES TERMES DE REFERENCE

Les termes de références peuvent être obtenus auprès de la Direction de la Logistique de la B.C.R.G. Contre paiement par cheque barré émis a l’ordre de la BCRG dune somme de un million de francs guinéens (GNF 1.000.000) non remboursable.

DOSSIER DE CONSULTATION

Il doit comprendre une offre technique et une offre financière.

CRITERES DE SELECTION

Pour évaluer la valeur technique ; le candidat devra transmettre une note technique et méthodologique retraçant l’organisation et les moyens mis en œuvre pour la mise en place d’un système d’archivage électronique et de gestion électronique de documents. Il sera également pairs en compte une note précisant ses capacités à répondre à la demande notamment par des références et moyens humains et logistiques.

Pour évaluer le prix ; le candidat fera une offre détaillée des prix comprenant ses honoraires, le tarif de la formation ainsi que le nombre de jours de formation et toute information qu’il jugera utile de détailler.

Un calendrier prévisionnel de mise en œuvre sera à joindre obligatoirement.

La consultation est ouverte à toutes les entreprises ou cabinets spécialisés, y compris ceux de l’étranger, ayant au moins (3) ans d’expérience dans la mise en place d’un système d’archivage électronique et gestion, électronique des documents.

Les offres doivent être présentées en quatre exemplaire, dont un(1) original et trois (3) copies , le tout rédigé en français dans une enveloppe anonymes et déposées au secrétariat de la direction de la logistique (BCRG 2éme étage , porte No 5) au plus tard le 19 avril 2018 avant 16h00, date limite de dépôt des offres.

Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres jusqu'à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de remise des offres.

Les offres seront ouvertes en séance publique le 20 avril 2018 par une commission de la banque centrale mandatée à cet effet