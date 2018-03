Alpha Condé : « Je n’ai pas de confident… »

CONAKRY- Au plus profond de la crise entre le Gouvernement et les syndicats, le Président Alpha Condé avait fait une annonce. Celle de remanier son Gouvernement. Cette sortie de locataire du Palais Sékoutoureya avait suscité assez d’espoir chez bon nombre de ses compatriotes qui estiment que l’équipe du Premier Ministre Mamady Youla a montré ses limites.

Près de deux semaines après cette sortie du Chef de l’exécutif guinéen, le décret remaniant le Gouvernement se fait toujours attendre. A tel point que certains prédisent déjà qu’Alpha Condé pourrait continuer « l’aventure » avec Mamady Youla et son équipe. Tous les soirs, l’édition du journal parlé de 19h45 et la grande édition du journal télévisé de 20h30 attirent plus de monde que d’habitude depuis qu’Alpha Condé a fait cette annonce. Chacun veut savoir qui occupera désormais le palais de la Colombe, ainsi que la composition de la prochaine équipe gouvernementale.

Mais, le décret tarde à venir. Alpha Condé joue la montre. Ce qui ouvre un grand boulevard aux rumeurs et les spéculations sur le futur Gouvernement. C’est pourtant mal connaître l’opposant historique. Alpha Condé a confié récemment à un de ses hôtes au Palais Sékoutoureya qu’il n’a pas de confident.

« Les gens parlent mais moi je n’ai pas de confident. Qui connaissait Mamady Youla avant son arrivée à la Primature ? », s’est interrogé Alpha Condé.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com