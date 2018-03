La journaliste Aminata Pilimini Diallo a lancé son site d'informations féminines le 18 mars 2015 à Conakry, elle a réussi à révolutionner la médiatisation des femmes guinéennes mais aussi du monde entier, via différentes rubriques telles que, Politique, Santé et bien-être, Sport, Culture, Interview, Portrait et autres.

Dans ce monde du 21e siècle, où les femmes réclament l’égalité et se battent de plus en plus pour être autonomes, actu-elles.info se veut d’accompagner et montrer au monde entier, les activités menées par ces femmes de toutes couches sociales. Mais aussi de montrer les atrocités que subissent des femmes dans plusieurs coins du monde.

Les femmes dans les marchés, aux champs, dans les bureaux et même dans les foyers ne sont pas mises à l'écart sur ce médias , avant tout ce sont « Les Femmes D’abord ».

Aujourd'hui comme toujours, étant le média de référence en ce qui concerne l'actualité feminine en Guinée, actu-elles.info a de grandes ambitions, celles de promouvoir les femmes, être l'un des plus grands médias qui traitent des sujets de femme dans le monde, mais aussi contribuer à l'émancipation des femmes.