Lelouma : un muezzin accusé d’avoir engrossé une fille…

LELOUMA- Un muezzin a été suspendu de ses fonctions pour cause d’adultère à Lelouma. M. Abdoulaye Diallo dit Blaise est accusé d’avoir enceinté une jeune fille de 18 ans, a appris Africaguinee.com.

La nouvelle défraye la chronique dans la commune urbaine de Lelouma. Chacun y va de son commentaire. Le muezzin n’est pas le seul à être accusé dans cette affaire de grossesse de cette élève. Plusieurs autres dont le président de la section préfectorale de la société civile de Lélouma, Mamadou Dembaya sont cités dans cette affaire qui est déjà entre les mains des services de sécurité. Ce dernier qui a été contacté par un journaliste de notre rédaction a nié les faits : « Je reconnais avoir conduit la fille en question plusieurs fois à l’école. Je passe devant la porte de ses parents pour aller à l’école privée qu’on m’a confiée, mais jamais je ne suis resté seul avec elle dans ma voiture. Je prends d’autres élèves aussi, mais si cela suffit pour enceinter une fille, alors je ne sais pas », s’est-il défendu.

Le père de la fille dit n’avoir pas des informations claires pour le moment. Il promet toutefois de porter plainte contre l’auteur de cette grossesse.

« C’est vrai la fille a été trompée et enceintée. Le Commandant de la gendarmerie m’a convoqué, il m’a dit qu’il est de leur responsabilité de poursuivre toute personne qui entretien des rapports sexuels avec une mineure. Mais j’ai présenté l’extrait de naissance de ma fille au commandant qui a compris que la fille a ses 18 ans et non moins de 15 ans. Je lui ai dit quand j’aurai des informations claires je lui dirais, jusqu’à présent je n’ai pas des infos claires c’est pourquoi je suis calme d’abord », a confié Maître Amadou Diallo.

La fille quant à elle estime savoir qui est le père de son enfant : « Ma grossesse est de trois mois. Ce n’est pas vrai tout ce que les gens racontent. Moi j’ai dit ce n’est pas vrai du tout, moi c’est Abdoulaye qui est à Labé que j’accuse » a dit déclaré la fille avant de fondre en larme.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 620 93 45 45