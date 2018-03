Guinée : les ennuis se multiplient pour Boubacar Diallo "Grenade"

CONAKRY- Arrêté puis placé sous mandat de dépôt à la maison centrale, le jeune Boubacar Diallo dit « Grenade » est mis à l’isolement à la maison centrale de Conakry. Il n’a accès ni à son avocat, ni au juge d’instruction en charge de son dossier, a appris Africaguinee.com. Maître Thierno Souleymane BALDE, son avocat, s’interroge sur les motifs de cette décision. Une source proche du parquet de Dixinn que nous avons contacté a apporté un démenti à l’information selon laquelle « Grenade » a été mis à l’isolement. Pourtant, son avocat se rendu à la maison centrale hier vendredi, 16 mars 2018 mais n’a pas pu avoir accès à lui. Il lui a été dit qu’il fallait avoir une autorisation de communiquer pour avoir un entretien avec son client.

Selon Me BALDE, cette décision est en violation non seulement de l’article 9§5 de la Constitution qui stipule que: « Le droit à l’assistance d’un Avocat est reconnu dès l’instant de l’interpellation ou de la détention» mais aussi de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, notamment le paragraphe 8 qui affirme que : «Elle (le/la prévenu) a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur dès son interpellation ou sa détention ».

Me BALDE ajoute qu’une interdiction de communiquer ne peut être pris que par le juge d’instruction en charge de l’information judiciaire ouverte contre le prévenu sur la base de l’article 200 du Code de Procédure Pénale qui statue clairement que : «L’inculpé détenu peut, aussitôt après la première comparution, communiquer librement avec le conseil (son avocat).

Lorsque le juge d’instruction croit devoir prescrire à l’égard d’un inculpé une interdiction de communiquer, il ne peut le faire que pour une période de 10 jours seulement. En aucun cas l’interdiction de communiquer ne saurait s’appliquer au conseil (avocat) de l’inculpé ».

Maître BALDE affirme être étonné qu’une telle interdiction de communiquer soit prise en dehors de toute procédure légale car il était avec la Juge d’Instruction en charge du dossier à la maison centrale hier vendredi, 16 mars 2018 mais cette dernière n’avait aucune idée d’une telle interdiction. Il interpelle l’opinion publique sur la responsabilité des personnes qui auraient pris une telle décision dans le cas où quelque chose arriverait à son client.

Le jeudi 15 mars 2018, le procureur Sidy Souleymane Ndiaye, citant un procès-verbal du 22 février 2018 de la Brigade de Recherche de Matam, a déclaré que Boubacar DIALLO alias '' Grenade'' a été présenté au parquet de Dixinn à la suite d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 20 mai 2016 par un juge d'instruction pour tentative de meurtre, détention illégal d'arme de guerre et port illégal d'uniforme militaire. L'intéressé faisait l'objet d'une information judiciaire depuis mai 2016, explique le Procureur.

L’Avocat de M. Boubacar DIALLO dit Grenade qui s’est confié à notre rédaction, souligne que son client a été arrêté le 07 février 2018 puis déféré au TPI de Dixinn avant d’être placé sous mandat de dépôt à la maison centrale. Il a été jugé et relaxé faute de preuve le 21 février 2018.

« Le lendemain de son procès il s’est rendu en ville et par hasard il a rencontré le gendarme qui avait tiré sur lui. Ça c’était le jeudi 22 février 2018. Il a demandé au gendarme pourquoi il avait tiré sur lui tout en lui faisant observer qu’il a pu survivre grâce au bon Dieu. Lorsque le gendarme qui a découvert effectivement qu’il l’a identifié, a appelé ses camarades qui sont venus l’arrêter et cela devant plusieurs personnes à Kaloum. Lorsqu’il a été arrêté, aussitôt il a été placé en détention », révèle Me Thierno Souleymane BALDE.

Le parquet de Dixinn a indiqué jeudi dernier que M. DIALLO après avoir reçu une balle en 2016 avait fui le pays avant de rentrer avec une nouvelle identité. L’Avocat est catégorique et relève des contradictions puisque à chaque fois dit-il qu’une personne est arrêtée, elle doit décliner son identité que le juge vérifie avant le début du procès. « Quand on dit qu’il y avait un mandat d’amené contre M. Boubacar Diallo et qu’il était en fuite alors qu’il a été arrêté et détenu par le Tribunal de Dixinn du 7 au 21 février 2018 sous le même nom, la même identité, il y a contradictions», observe-t-il.

Et de rappeler que le Code de Procédure Pénale dispose en son Article 141: L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit et de contravention.

Article 143 : A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut inculper que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

Il ne peut procéder à cette inculpation qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat »

La loi est claire fait remarquer Me Thierno Souleymane BALDE qui précise qu’on ne peut pas entendre une personne en matière criminelle sans qu’elle ne puisse avoir l’assistance d’un avocat.

« Dans la procédure qui s’est déroulée devant le TPI de Dixinn à partir de son arrestation le 07 février 2018, je me suis constitué non seulement pour lui mais aussi les autres qui avaient été arrêtés. Il a été jugé et relaxé. Tout le monde sait que je suis son Avocat. Donc, on aurait dû m’informer dès son arrestation et qu’on puisse me permettre d’assister à son audition, mais cela n’a jamais été fait », déplore-t-il, précisant que l’Article 147 du Code de Procédure Pénale dispose que: «Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. L’avocat du prévenu doit assister à toutes les auditions, précise le conseiller de Grenade et cela quelque soit le crime qu’on pourrait reprocher à un prévenu. Il ajoute qu’il est impossible d’entendre le prévenu en l’absence de son avocat et s’il ne peut en avoir un, il faudrait que le ministère public lui en désigne un d’office. C’est la raison pour laquelle M. Toumba DIAGUITE n’a pas été confronté aux autres inculpés dans le dossier du 28 septembre puisque ses avocats avaient suspendu leur assistance.

« Dans ce dossier, à aucun moment, depuis l’arrestation de M. Boubacar DIALLO, moi qui suis son avocat, je n’ai assisté à aucun acte». De surcroit, depuis son arrestation, il n’a pas eu l’assistance d’un autre avocat. Il est mis à l’isolement depuis hier matin 16 mars 2018 à la maison centrale. Il n’a accès à aucune personne alors que le procureur, une fois qu’il prend son réquisitoire introductif qui saisit le juge d’instruction, désormais c’est ce dernier qui doit conduire l’enquête et de prendre des décisions par rapport au prévenu », confie Me Thierno Souleymane Diallo, avant de s’interroger.

«Je ne comprends pas pour quel motif on m’empêche d’avoir accès à lui et au-delà le juge d’instruction qui conduit l’enquête».

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112