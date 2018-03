Une famille attaquée à Dubreka : la maison pillée puis incendiée par des jeunes…

DUBREKA- Une voiture et une maison avec tout son contenu ont été vandalisées puis incendiées par des jeunes en colère à Tobolon, un quartier de la préfecture de Dubréka le 13 mars dernier. Et pour cause : Mamadou Saliou âgé de 15 membre de la famille sinistrée est soupçonné d’être impliqué dans le meurtre d’un jeune du quartier. En représailles, des jeunes en furie sont venus piller et mettre le feu sur la concession familiale.

La famille victime, sans abris qui craint encore des nouvelles attaques exprime son indignation. En larmes, la mère de Mamadou Saliou explique les circonstances de cet incident survenu aux environs de 11 heures le mardi dernier. Selon elle, des jeunes ont pillé leur bien et mis le feu dans leur maison.

« Un voisin est venu à la maison pour dire à mon fils qu’on a tué son ami. Mon fils a pris sa tête il a pleuré longtemps. Je parlais avec lui quand j’ai entendu le bruit des jeunes qui venaient vers notre cour en disant on va le tuer. En ce moment, j’ai ouvert la porte et j’ai vue plusieurs jeunes venir vers moi. J’ai refermé la porte en disant à mon fils aujourd’hui on va te tuer. Je ne savais pas l’origine du problème. Je lui ai pris la main et fait rentrer dans la maison. Les jeunes frappaient la porte et je suis sortie, on commencé à se disputer. Des voisins sont venus intervenir mais j’ai dit que je ne vais pas laisser mon fils dans la main de ces jeunes-là. Si mon fils a fait quelques choses, on doit l’envoyer à la police ce n’est pas comme ça. C’est des bérets rouges qui sont venus l’envoyer à la police de Dubréka. C’est après ; que les mêmes jeunes sont revenus chez nous , les gens m’ont alertés de sortir. Arrivée à la sortie de la cour, on les a vu armés de couteaux se diriger vers nous. On a quitté et ils sont venus voler nos biens et bruler notre maisons », s’est lamentée Nassroulaye Diallo en sanglot.

Le grand-frère de Mamadou Saliou déplore des pertes inestimables. « J’étais à Cosa quand on m’a appelé pour me dire que la maison de mon papa est en train de bruler. Nous sommes venus éteindre le feu mais, déjà tout avait brulé et ils ont volé nos biens. Les gens m’ont dit que mon petit-frère fait partie des gens qui ont tué son ami lundi soir. Mon petit-frère ne nous a jamais expliqué qu’il est impliqué dans ce cas de meurtre. Il y a trop d’impunité en Guinée je demande à la justice de faire son travail », a lancé Barry Mamadou Sadialiou que nous avons interrogé.

