Livraison en République de Guinée du WINNlNG DREAMDOCK, premier dock flottant en Afrique de l’Ouest

Le jeudi 8 mars 2018, la Société Minière de Boké et son partenaire WINNING INTERNATIONAL GROUP ont fait la réception du dock flottant WINNlNG DREAMDOCK, long de 108 mètres, avec une capacité de levage de 5000 tonnes.

Construit au chantier naval de Huarun Dadong à Shanghai, Le WINNlNG DREAMDOCK a été spécialement conçu pour la construction et la maintenance des grues flottantes, des remorqueurs, des barges et des navires du consortium.

A noter que la société minière de Boké et Winning international Group ont commencé l’exploitation minière et la logistique en République de Guinée en 2014. A ce jour, ils possèdent et utilisent 6 grues flottantes, 44 remorqueurs de port, 38 barges, un bateau-citerne maritime, neuf bateaux de transport, un yacht de transport moderne et un yacht d’affaires.

La livraison de WINNING DREAMMOCK va donner un soutien logistique supplémentaire au projet qui possède également 35 navires « Capesize » avec une capacité totale de 6 millions de tonnes.

