Guinée : un appel à "l’arrêt immédiat" des manifestations de rue…

CONAKRY-Face à ‘’ l’escalade’’ de violences qui prévaut en en Guinée, la société civile vient de demander l’arrêt immédiat des manifestations de rue, alors que l’opposition projette de nouvelles marches à Conakry.

Dans une déclaration lue ce samedi 17 mars 2018, la société civile guinéenne a recommandé l’arrêt immédiat des manifestations, des contre manifestations et des répressions pour permettre de poursuivre les consultations auprès des acteurs politiques guinéens afin trouver des solutions de sortie de crise.

Dansa Kourouma du Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG), dénonce la manipulation des informations par les acteurs et le manque de justice. Il déplore aussi le fait que malgré le nombre important de civils et de gendarmes tués ou blessés, des biens privés et publics détruits, jusqu’à présent, aucune enquête, ni justice n’a été rendue.

Lire aussi-http://www.africaguinee.com/articles/2018/03/16/guinee-cellou-et-ses-pai...

Il exhorte la mise en place dans l’immédiat d’un comité d’experts issus des Organisations de la Société Civile et d’autres personnes ressources indépendantes pour écouter, examiner et trouver des pistes de solution aux manquements.

Cette plateforme recommande aussi la mise en place d’un observatoire national sur les violences et le dialogue en Guinée qui sera composé d’experts. Elle préconise aussi la restauration de l’autorité de l’Etat et la crédibilisation de l’action publique.

‘’ Cet observatoire aura pour rôle de veiller sur l’organisation et la sécurisation des marches et manifestations pour prévenir les violences et le suivi de la mise en œuvre des engagements issus des négociations politiques afin d’éviter les crises à répétition’’ a déroulé Dansa.

La société civile Guinéenne invite l’ensemble des parties prenantes à faire preuve de responsabilité et de patriotisme dans la gestion de ces crises pour la sauvegarde de la paix et de la quiétude sociale.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13