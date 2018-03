Electricité : des consommateurs retrouvent le sourire avec les compteurs Sabou d’EDG…

CONAKRY- La compagnie électricité de Guinée (EDG) procède à une vaste campagne de sensibilisation des citoyens sur l’importance des compteurs SABOU. Ce vendredi 16 mars 2018 des responsables de la guinéenne de l’électricité ont effectué une visite de terrain sur la pose des compteurs SABOU dans les communes de Dixinn et de Matam, a constaté Africaguinee.com.

Cette campagne de sensibilisation, fascine de plus en plus les consommateurs de la capitale. Madiou Diallo, Directeur de la Communication et du Marketing de EDG, indique que cette démarche initiée par la société consiste à la pose de compteurs intelligents appelés SABOU.

‘’ Ce sont deux compteurs qui ont des modes de payement différents (…), il y a le post payement où le client consomme avant de payer ce qu’il consomme avec 10 wattheures offerts gratuitement aux clients une facture après deux mois de consommation. Le prépayé lui, consiste à payer des unités et à mettre dans les compteurs, celui-ci permet d’économiser l’énergie’’ a démontré Madiou Diallo.

Selon le directeur de communication d’EDG, l’objectif de cette visite sur le terrain est de montrer à la clientèle qu’EDG s’est engagée à poser les compteurs chez tous les clients. Pour lui chaque abonné aura son compteur.

‘’Nous avons constaté par le passé qu’il y avait des concessions avec 20 ménages pour un seul compteur. Quand la facture vient, les concessionnaires partage la facture. Ce n’était pas très fiable, désormais l‘arbitre entre le client et EDG c’est ce compteur, il n’y aura plus de compteur commun donc chaque abonné aura son compteur et chacun choisira son mode de payement. Pour les logements domestiques le poste payement est meilleur puisque c’est économique et cela permet aux clients qui n’ont pas tellement de moyens de payer sa facture. Si c’est l’autre cas c’est-à-dire pour le post-payé les compteurs sont mieux pour les gros consommateurs comme les industriels. Pour cette pose les populations ont bien accueilli et en fonction de leurs consommations ils choisissent le mode de payement. Ils comprennent que le compteur est meilleur à la facture forfaitaire’’ a expliqué Madiou Diallo, Directeur de la Communication et du Marketing de EDG.

Ibrahima Sory Condé, responsable d’exploitation de la résidence Cameroun salue cette initiative d’EDG qui consiste à aider les propriétaires d’immeubles à diminuer les charges qui leur incombe.

‘’ A la base nous étions sur les compteurs post-payés, mensuellement la charge en électricité était énorme mais avec les prépayés nous arrivons à évaluer mensuellement la consommation. Comme nous avons des appartements ce sont les clients qui payent la facture d’eux-mêmes. Cela nous fait une économie de plus de 60% sur les factures totales parce que ce que nous gérons actuellement c’est l’ascenseur et les charges du rez-de-chaussée. Consciencieusement nous avons remarqué une diminution notable de nos charges. Ici, chaque appartement est relié à son propre compteur et c’est au client de payer son électricité’’ s’est-il réjouit.

Même son de cloche chez Mohamed Cissé, cet autre gérant d’immeuble du quartier Cameroun loue les efforts consentis par la compagnie Electricité de Guinée.

‘’ Avec ce régime actuel de consommation du courant électrique c’est vraiment bénéfique pour nos clients. Désormais fini les conflits entre nous et nos clients en ce qui concerne les factures d’électricité’’ a lancé Mohamed Cissé.

Pour Naby Camara, citoyen du quartier Coléah, cette pose est une bonne chose puisque cela permettra de savoir ce que consomme l’abonné en terme de courant électrique.

‘’ Nous espérons que cela pourra nous situer sur le tarif aussi à payer. Pour le moment nous n’avons pas vu l’importance de ces compteurs puisque c’est aujourd’hui qu’ils sont en train de les poser’’ a dit cet habitant du quartier coléah.

A noter que la compagnie d’électricité de Guinée sur fonds propres a posé depuis fin février 2018 plus de 80 milles compteurs à l’intérieur du pays et à Conakry. Pour la direction technique de la Compagnie Electricité de Guinée, il est prévu de poser plus de 100 mille compteurs au cours cette année 2018.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13