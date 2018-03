Crise politique en Guinée : Djénè Kaba Condé brise le silence…

CONAKRY-Alors que la Guinée est plongée dans une crise politique qui a fait assez de victimes depuis le mois de février, la première dame Hadja Djénè Kaba Condé a lancé un appel ce samedi 17 mars 2018.

La première dame de la République de Guinée qui a pris part à l'assemblée générale hebdomadaire du RPG arc-en-ciel a invité les guinéens à œuvrer pour la paix.

« Le RPG est un parti de paix, humaniste et humaine. Donc nous ne voulons pas de conflits. Nous voulons la paix, le développement économique et social. C'est ce que nous voulons en Guinée », a lancé la première dame avant de remercier la jeunesse du RPG dans son combat pour le rayonnement du parti et l’accompagnement du Président de la République.

A noter que cet appel à la paix de la première dame intervient alors que la Guinée fait face à des violences politiques qui ont endeuillé plusieurs familles à Conakry.

Pour rappel, depuis le 14 mars dernier, 4 personnes ont été abattues par balles. Leur inhumation est prévue ce lundi 19 mars 2018 à Conakry. Et l'opposition projette de nouvelles manifestations de rues la semaine prochaine dans la capitale.

Une dépêche de Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com