Récit pathétique de Ousmane Bah : "les dernières heures de mon épouse Mariam…"

CONKARY-Âgée de 31 ans, Madame Mariama Bah blessée par balle le mercredi 14 mars 18 a succombé à ses blessures. Elle a reçu une balle au ventre alors qu’elle était à son domicile à Hamdallaye.

La mère de famille est décédée ce vendredi 16 mars 2018 au petit matin à l'hôpital Ignace Deen. Originaire de la Sous-préfecture de Maci, Préfecture de Pita, la défunte habitait à Hamdallaye à côté de la mosquée Kabalayah. Le veuf Ousmane Bah, revient sur les circonstances dans lesquelles son épouse a reçu la balle et le parcours qu'il a eu à faire pour tenter de sauver la vie de la mère de ses six (6) enfants.

« C'est à mon retour du travail, qu'une fillette est venue en courant pour me dire que quelque chose est arrivée à mon épouse. Après j'ai déposé le sac que détenais et on l'a pris pour l'envoyer à l'hôpital Jean Paul II. Là-bas, elle a reçu les premiers soins et on nous a dit de revenir le lendemain. Donc le lendemain nous sommes revenus, le médecin nous a dit que leur appareil pour la radiographie n'est pas bon, il nous a dit de l'envoyer encore dans une autre clinique se trouvant vers l'aéroport pour faire la radiographie. Ensuite on l'a envoyée et on a fait la radiographie, après on s'est retourné à Jean Paul II pour montrer les résultats et le médecin en chef de l'hôpital nous a demandé de l'évacuer à Ignace Deen parce que eux, ils ne peuvent pas la traiter. Ensuite, on l'a envoyée à Ignace Deen. A Ignace Deen, on l'avait programmé aujourd'hui pour l'opération. Et le matin je me rendais à Ignace Deen pour son opération quand ils m'ont appelé pour m'informer que mon épouse est décédée », a témoigné le veuf Ousmane Bah.

Madame Mariama Bah a reçu la balle alors qu'elle faisait son petit commerce à la devanture de leur concession. Elle est partie en laissant dans les mains de son époux 6 enfants. Elle est la quatrième victime tombée sous les balles cette semaine à Conakry.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com