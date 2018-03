Guinée : le camp de Cellou répond au procureur Souleymane Ndiaye…

CONAKRY-Le parti de Cellou Dalein Diallo, l’union des forces démocratiques de Guinée vient de répondre au procureur Sidy Souleymane Ndiaye. Ousmane Gaoual Diallo qui a été interrogé par Africaguinee.com, a affirmé que le parquet de Dixinn veut faire diversion. Le conseiller politique de Cellou Dalein Diallo prévient qu’il n’exclut pas d’engager une poursuite judiciaire contre le procureur Sidy Souleymane Ndiaye.

« La justice guinéenne est en train faire l’exercice que tous les guinéens lui connaissent : fabriquer des histoires, faire diversion, oublier l’essentiel. Nous clairement indiqué qu’il y a 93 victimes. Quelque soit les auteurs de ces assassinats, la justice a suffisamment du temps pour mettre les noms des assassins et les commanditaires de ces assassinats. C’est ce qui préoccupe l’UFDG. La recrudescence et la facilité par laquelle, les gendarmes tuent dans nos rangs, il ne faut pas faire diversion en exhibant un jeune du parti, montrer des photos où moi-même je suis ou Hadja Halimatou pour faire croire l’opinion que l’UFDG aurait eu un lien avec des gens armés. D’ailleurs il n’est pas exclu que l’on poursuive Souleymane Ndiaye parce qu’il n’a pas à aller chercher sur internet des photos de personnalités de l’UFDG. Il y a des photos des personnalités de l’UFDG avec beaucoup de citoyens qui circulent partout sur internet. Prendre ces photos comme si c’était des pièces à conviction. Tout ça c’est du n’importe quoi », a réagi Ousmane Gaoual Diallo.

Ce jeudi 15 mars, le procureur Sidy Souleymane Ndiaye a révélé que son parquet a mis aux arrêts un jeune suspect en la personne de Boubacar Diallo dit GRENADE. Ce dernier, selon le procureur, a reconnu qu’au cours des manifestations, certains individus disposent des projectiles et armes à feu comme les PMAK et qui tirent dans la foule faisant ainsi des victimes aussi bien parmi les manifestants que dans les rangs des forces de l’ordre. GRENADE, est un jeune militant de l’UFDG disposant d’armes de tous calibres, selon le parquet.

La justice guinéenne n’est pas capable de prendre de la hauteur, déplore le député Ousmane Gaoual, soutenant que les juges aiment fabriquer des histoires, des faux dossiers pour faire oublier à l’opinion l’essentiel. « Nous savons que les forces de défense et de sécurité sont à l’origine de l’assassinat de la plus grande partie de nos militants. Ils reçoivent des instructions de la hiérarchie et des extrémistes du pouvoir comme Kiridy Bangoura, Damantang, Bantama Sow, Hady Barry, Souleymane Traoré, Malik Sankhon. C’est tous ces pyromanes qui ont attisé le feu, ils sont en train de communautariser », a laissé entendre ce proche de Cellou Dalein Diallo, avant de s’interroger.

« Le procureur de Dixinn était où lorsque les Donzo paradaient au siège du RPG avec des armes et qu’ils faisaient le maintien d’ordre dans les rues de Conakry semant la désolation et la terreur ? Qu’ils arrêtent de faire diversion. Cela ne nous concerne absolument pas. On s’en fiche de ce qu’il déclare. Ce que nous savons, c’est que les assassinats ciblés aussi bien communautairement, ethniquement que politiquement doivent s’arrêter parce que les populations en ont marre et qu’on est en train de franchir la dernière digue qui nous sépare de l’anarchie », a averti Ousmane Gaoual Diallo.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112