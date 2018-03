L'opposition arme-t-elle ses militants? Ces graves révélations de Souleymane Ndiaye…

CONAKRY-Alors que trois jeunes garçons ont été tués à Conakry dans les dernières 24heures, le procureur de la République près le Tribunal de première Instance de Dixinn a fait de graves révélations ce jeudi 15 mars 2018.

Dans une déclaration qu’il a lue cet après-midi, Sidy Souleymane Ndiaye a tout d’abord annoncé l’ouverture d’une enquête sur différents meurtres commis depuis début février avant de s’étaler sur un cas spécifique. Il s’agit de Boubacar Diallo dit GRENADE, un jeune présenté comme un militant de l’UFDG, le principal parti d’opposition en Guinée qui serait en collusion avec des personnalités de cette formation politique.

« Notre pays est en train de traverser des remous sociopolitiques qui ont fortement ébranlé la nation toute entière. Ces agissements, ont entrainé la commission de multiples infractions notamment : vols, violences et voies de faits, destructions de biens publics et privés, des atteintes à l’intégrité physiques (meurtres, assassinat, coups et blessures) », a entamé le procureur.

Sidy Souleymane Ndiaye a ensuite annoncé que l’Etat à travers ses structures appropriées, a engagé des enquêtes dans le but de rechercher et interpeller les suspects afin de les déférer devant la justice. Dans ce cadre, a-t-il dit, le procureur de la République près le TPI de Dixxin a reçu plusieurs procès-verbaux dressés à la suite d’infractions commises lors des manifestations organisées dans son ressort au nombre desquels il y a cité le meure de Kalidou Diallo, Boubacar Siddy Diallo ; Boubacar Barry et Mamadou Saidou Diallo.

Poursuivant, il a dit qu'il est important de rappeler que suivant le PV du 22 février 2018 de la brigade de recherche de Matam, Boubacar Diallo, dit GRENADE a été présenté au parquet de Dixinn à la suite d’un mandat d’arrêt décerné contre lui le 20 mai 2016 par un juge d’instruction pour tentative de meurtre, détention illégale d’armes de guerre, et port illégal d’uniforme militaire.

« L’intéressé faisait l’objet d’une information judiciaire depuis Mai 2016. Les pièces à conviction versée au dossier de procédure notamment les photos ressortent que Boubacar Diallo détenait un arsenal d’arme de tout calibres et des munitions diverses. Les images produites à la procédure montre l’inculpé tantôt en train de manier les armes, tantôt en compagnie de personnalités appartenant à une formation politique de la place et à une institution constitutionnelle », a déclaré le procureur.

Par ailleurs a-t-il poursuivi, il faut noter que le 19 mai 2016, à la suite de tentative de meurtre sur la personne d’un gendarme, Boubacar Diallo avait été grièvement blessé. « Après avoir reçu les premiers soins dans une clinique en Guinée, il est parvenu à quitter le pays par l’aide et l’assistance de certaines personnes de sa formation politique. Revenu en Guinée sur une nouvelle identité, Boubacar Diallo a été interpelé et déféré devant notre parquet. Des renseignements reçus, il ressort qu’il reconnait qu’au cours des manifestations, certains individus disposent des projectiles et armes à feu comme les PMAK et qui tirent dans la foule faisant ainsi des victimes aussi bien parmi les manifestants que dans les rangs des forces de l’ordre », a expliqué le procureur.

Plusieurs autres déclarations, révèle Sidy Souleymane Ndiaye, ont été faites par l’inculpé Boubacar Diallo qui ne peuvent être actuellement révélées par respect du secret de l’instruction. « Il est regrettable de constater qu’un individu comme Boubacar Diallo puisse avoir des rapports aussi étroits avec des personnalités comme le montre les pièces à conviction versées au dossier », a déploré le chef du parquet de Dixinn, avant de rassurer l’opinion nationale que toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cette affaire seront poursuivies et jugées conformément à la Loi.

Le procureur a refusé de révéler les identités des personnalités et le nom de la formation politique qui entretiennent Grenade. Mais sur des pièces qu’ils ont fournies à la presse après la conférence, on voit le jeune GRENADE avec des responsables de l’UFDG qui n’a pas encore réagi à cette sortie du parquet de Dixinn. Sur certaines photos, le jeune détient une arme PMAK tandis que dans d'autres, il porte des treillis militaires.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112