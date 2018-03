Ousmane Gaoual : ‘’ Les promoteurs de la haine, un danger pour la Guinée !’’

Ces huit dernières années, la Guinée s'illustre par la montée de l'intolérance, de l’impunité, le développement des discours haineux et la formation des milices.

Nous aurions tort de ne pas nous en inquiéter parce qu'il y a un effet de multiplication et par conséquent, un danger qui plane sur la cohésion nationale et la paix.

Les discours haineux se nourrissent les uns les autres. Le tissu social se dégrade et du même coup, les populations sont remontées les unes contre les autres, donnant ainsi davantage d’arguments à ceux qui propagent les discours haineux. Il faut citer parmi ces derniers Amadou Damaro Camara, Nantou Chérif et Aboubacar Soumah. Sans oublier Bantama Sow, Bany Sangaré, Souleymane Keïta, Hady Barry, Malick Sankhon, Souleymane Traoré etc. Ces principaux promoteurs de la haine exploitent le communautarisme dans tous les sens pour défendre un pouvoir corrompu et incompétent.

Une solution urgente s’impose face cette situation préoccupante à maints égards. Et cette solution passe par la prise de conscience du pouvoir en place qui doit obliger ces membres ci-haut cités à se ressaisir. Quitte à les à les sanctionner.

Il faut leur dire que le moment est venu de ne plus se cacher derrière une prétendue protection d’un chef ou une communauté ; de leur dire qu’ils constituent la principale menace contre le chef de l’Etat et notre pays...

Le RPG doit s’inscrire dans la logique de la paix en acceptant les règles de la démocratie et en admettant dignement l’échec de sa gouvernance qui n’est plus à démontrer. La corruption, l’impunité et l’injustice en sont des preuves éloquentes.

Pour notre part, nous de l’opposition, devons choisir avec prudence notre façon de répliquer aux arguments fallacieux de ces faucons qui prétendent être avec le peuple dont ils mangent la chaire et sucent le sang.

Nous devons garder en permanence en tête que nos adversaires sont les champions de la désinformation; que leurs arguments ne se basent que sur la peur, le communautarisme, l’ethnocentrisme et le ressenti plutôt que les débats d’idées.

Quant aux autorités, les religieux, et la communauté internationale, le moment est venu pour vous de prendre votre responsabilité pour éviter le pire à la Guinée.

Ousmane Gaoual

Député

Vice-président de la commission défense et sécurité