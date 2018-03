Moyenne Guinée : risque de violences ce mercredi à Labé…

LABE-La ville de Labé, l’une des plus grandes agglomérations de la moyenne Guinée est sous tension ce mercredi 14 mars 2018. Et pour cause : La manifestation projetée ce mercredi par l’opposition républicaine risque de se heurter à une résistance des partisans de la mouvance présidentielle.

Dans la journée du mardi, après que l’UFDG soit passée dans une émission de radio annonçant la manifestation à travers la ville, le RPG et ses partis alliés ont tenu une réunion pour prendre des dispositions pour sécuriser disent-ils leurs domiciles dans les différents quartiers de la ville de Labé au cas ils subiraient d’attaques.

Ils se sont réunis au stade régional de Labé. Samba Camara du mouvement Djokken Alpha que nous avons interrogé a expliqué les motifs de leur action.

« L’UFDG a projette une marche demain Labé où ils ont planifié de faire le tour de la ville. L’ensemble des quartiers de ville ils vont les visiter pendant toute la journée. Par le passé à chaque fois que l’UFDG organise une marche, ils nous attaquent, attaquent nos domiciles. C’est pourquoi nos avons fait cette réunion afin des prendre des dispositions afin d’éviter cela. Nous avons donné consigne de rester dans leurs quartiers, ne pas provoquer. Mais dès qu’une maison est attaquée qu’on nous informe automatiquement pour préparer la riposte. Des quartiers comme Doghora, Konkola, Dow-Saarè sont souvent attaqués. Depuis la fin des élections ici, nous sommes menacés, l’UFDG dit que nous avons volé mais je ne sais pas où nous avons volé, pourtant à Labé c’est l’UFDG qui a procédé au bourrage des urnes. Donc il faudrait que nous prenions des dispositions. La sécurité on ne doute pas mais à chaque fois que nous sommes attaqués la sécurité vient à la fin » a déclaré Samba Camara qui dénonce une propagande organisée dans une radio de la place avec l’UFDG.

Lire aussi-Labé : un présumé bandit abattu au grand-marché?

Trouvé à leur siège au quartier Kouroula, Mamadou Aliou Sampiring Diallo, chargé de communication de la fédération de l’UFDG de Labé estime que leur marche vise autre chose qui est loin d’attaquer des adversaires politiques.

«Cette manifestation que nous projetons vise à dénoncer les fraudes électorales du 4 février dernier, nous demandons à ce que nos voix volées soient restituées. Les gens ont voté pour l’UDFG et l’opposition pour sanctionner le RPG et son président. Malgré tout le pouvoir a décidé de changer les procès-verbaux nous voler, donc nous demandons aux responsables de nous restituer nos voix. Nous ne craignons pas des risques de violence, ce n’est pas la première fois que nous sortons à Labé ici. Nous demandons à tout le monde de sortir manifester pacifiquement. Nous ne sommes pas informés d’une réunion du RPG pour contrecarrer notre marche, nous sommes civilisés, nous ne sommes pas des loubards. Nous ne sortons pas pour casser ils n’ont pas besoin de sortir sécuriser la maison de quelqu’un, nous dénonçons rien d’autres. Tout est pacifique chez nous, même le RPG est invitée à marcher avec nous», a-t-il temporisé.

Pour l’instant les autorités ainsi que la société civile restent sans commentaires sur cette situation qui risque d’être tendue dans la journée de ce mercredi.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 93 45 45