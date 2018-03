Kassory Fofana: et si c'était lui la solution?

Dr Ibrahima Kassory Fofana est-il l’homme de la situation ? Alors que de plus en plus de rumeurs font état d’un prochain changement à la tête de la Primature guinéenne, plusieurs noms sont cités pour remplacer Mamady Youla. Il s’agit notamment du Dr Ibrahima Kassory Fofana. L’actuel Ministre d’Etat à la Présidence chargé des investissements et des partenariats public-privé pourrait correspondre aux ententes des guinéens, toute classe sociale confondue.

Dr Ibrahima Kassory FOFANA

L’homme, sa vision, sa perception et ses ambitions..

D’abord, vu la situation économique, la Guinée a plus que jamais besoin d’un homme expérimenté et rigoureux qui connait à la fois les rouages de l’administration, une personnalité qui inspire confiance aux investisseurs et qui bénéficie d’une réputation de technocrate auprès des partenaires techniques et financiers, et surtout un homme qui est à l’aise avec les valeurs de la société guinéenne.

Kassory FOFANA l’homme de la situation ?

Né en 1953 ce cadre guinéen n’est plus à présenter. Bradé de diplômes et couronné de titres, Dr Kassory Fofana a un parcours des plus enviables. Major de sa promotion à sa sortie de l’université Gamal Abdel Nasser, en 1978, c’est un homme d’une autre trempe, en termes de mérite et d’engagement pour son pays. Tant les postes qu’il a occupés, après de nombreux stages de formation et d’études dans de hautes instances financières du monde, notamment en Europe et en Amérique, attestent de l’incontestable expérience qu’il a acquise au fil du temps. Dès sa sortie de L’IPGAN, en 1978, il est nommé directeur adjoint du bureau d’études du ministère de la coopération internationale, avant d’être nommé Chef de division des relations bilatérales avec le continent Américain du ministère de la coopération internationale. Il fut membre de plusieurs conseils d’administration et consultant international dont les bons offices ont permis à de nombreux services publics et privés d’atteindre leurs objectifs. Après son brillant passage à la tête de nombreuses commissions interministérielles de restructuration, notamment du secteur de l’eau et de l’électricité et des télécommunications. Kassory est appelé pour occuper la fonction de ministre du budget et de la restructuration du secteur parapublic, de 1996 à 1997, avant d’être nommé ministre de l’Economie et des Finances de vers les années 1997, Il a réussi la reprise des relations avec les institutions financières de Bretton Wood interrompues depuis quelque temps. Rigoureux, Dr Kassory a osé de 1997 à 2000, initier un vaste programme national de lutte anti-corruption, une première en Guinée, et d’un programme d’assainissement du fichier de la Fonction publique : qui ont produit des résultats probants. Comme le signifiait un diplomate étranger en poste à Conakry certaines réformes macro-économiques actuelles ont été entamées alors que Kassory Fofana était ministre de l’économie et des finances malgré une période de stand-by marquée par la fin du régime Conté et la transition. Cet homme politique, pondéré à l’esprit ouvert et constructif a répondu à l’appel du président Alpha Condé, pour occuper le poste stratégique à la présidence de la république : ministre d’Etat, en charge de questions d’investissements et du partenariat public/privé. A ce poste, son expérience et sa maîtrise des dossiers ont payés. La Guinée est de plus en plus un pays qui compte. Le pays est parmi les cinq premiers pays réformateurs du monde et a attiré plus de quarante et un milliards de dollars américains d’intention d’investissements (tous secteurs confondus). Il faut dire qu’il s’est forgé une réputation de « bosseur » avec des qualités managériales très pragmatiques à l’anglo-saxonne. Un de ses proches nous confiait récemment que « lorsqu’il faut travailler et donner des résultats, il (Kassory NDLR) ne fait aucun compromis ». À l’en croire c’est ce côté perfectionniste qu’il lui vaut sa longue et riche carrière professionnelle de haut niveau.

Kassory FOFANA respectueux des valeurs humaines et de la parole donnée?

Tous ceux qui le connaissent, même ses pires détracteurs lui reconnaissent ses qualités humaines. Chez lui, aucune distinction selon les origines ethniques et sociales. Il accorde de l’intérêt pour tout le monde au point qu’il aurait la particularité de pouvoir s’adapter à tout interlocuteur. Il n’est pas rare de trouver chez lui des jeunes, des femmes, parfois même des hommes de Dieu de toute confession religieuse, venus simplement échanger avec lui parfois au prix de son repos. Il faut dire que ce musulman pratiquant met l’humain au centre de toutes ses interactions et de toutes ses actions. Dans ce sens, il est la version intello du Général Conté, nous précisait un des anciens ministres du défunt président.

Outre son humanisme, il a un sens élevé de la parole donnée, c’est ainsi qu’en mettant le sens de l’intérêt général en avant, il a travaillé loyalement avec le feu président Lansana Conté pour lequel il voue un respect quasi filial, mais aussi, il a su mettre son expérience au service du Pr Alpha Condé. Fidèle à sa réputation, il n’a jamais renié son engagement auprès du président Condé tout en préservant son amitié vieille de trente ans à Cellou Dalein Diallo. Il n’est pas rare de le voir jouer un rôle de premier plan dans les affaires familiales du chef de file de l’opposition qui d’ailleurs le lui rend bien malgré certaines divergences liées aux positionnements politiques actuels. Pour lui ce qui compte, c’est le bonheur et la cohésion sociale. D’après une de ses collaboratrices, « Kass n’est pas dans la demi-mesure, il est esclave de sa langue: quand il dit oui, c’est oui et quand il dit non, ce n’est plus la peine d’insister c’est non ».nous a-t-on signifié.

Loin de renier ses ambitions personnelles, il est convaincu qu’en accompagnant pleinement le président Alpha Condé à réussir son magistère, c’est l’ensemble des guinéens qui en bénéficieront : le bonheur des guinéens est plus qu’une ambition, c’est une obsession chez lui.

A la question de savoir d’où il tient cette force de caractère, la plupart de ses proches nous ont confié sans détour que Kassory Fofana tire sa détermination et son humanisme de sa famille, et surtout des femmes qui l’entourent. Père de trois filles, le fils de hadja Nana est tout simplement tolérant comme le prescrivent les religions.

Il suffit de le voir avec sa mère pour s’en rendre compte, tant il sait se montrer affectueux et doux comme un garçonnet de 3 ans. A ces instants-là, plus rien n’existe, il ne vit que pour elle. Et le président Condé l’a bien compris, c’est pourquoi il rend visite à la mère de Kassory à chaque fois qu’il passe par son « Moriah natal ».

Kassory, la jeunesse et les compétences du Pays

Convaincu que le devenir de ce pays repose sur sa jeunesse et les femmes, son parti GPT sous sa clairvoyance a donné un signal fort à la Guinée et aux guinéens lors élections législatives de 2013 ; Kassory, c’est cet entraineur de foot, il a la magie de détecter des talents et de les placer là où il faut. En réalité il n’hésite pas à les mettre sur orbite sans complexe. Lorsqu’il en a la possibilité, il crée les compétences et les met à la disposition de sa nation : C’est l’un des rares hauts commis de l’Etat qui a envoyé des jeunes de toute origine pour d’abord se former avant de les parrainer personnellement. Toujours dans l’optique de se mettre au service de l’Etat, et de la nation. Est-ce son passé d’enseignant à l’Université qui lui vaut cette culture de l’excellence ? Certainement ! Et c’est également par soucis de se perfection ner qu’il a cherché à décrocher deux doctorats aux USA.

Enfin, il est aujourd’hui l’un des rares qui feraient l’unanimité tant en termes de compétences que du point de vue stabilité sociale et politique. Il saura équilibrer les forces et garder le cap des réformes entreprises pour un meilleur bilan du Pr Alpha Condé et par ricochet, amorcer l’émergence tant attendue…

Tel est Kassory, ainsi vit Dr Fofana

