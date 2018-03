Importante réunion des syndicats à Conakry : vers la suspension de la grève ?

CONAKRY- Tout se jouera dans les prochaines minutes. Une importante réunion du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée est convoquée ce soir à 20h (GMT) au Palais du peuple de Conakry.

Selon nos informations, Aboubacar Soumah et ses camarades vont consulter leur base pour une éventuelle suspension ou la levée de la grève déclenchée il y a un peu plus d’un mois. Les enseignants et autres responsables syndicaux du SLECG sont attendus à cette importante rencontre.

Dans la journée de ce mardi 13 mars 2018, le Gouvernement guinéen a fait de nouvelles propositions aux syndicalistes. Ces propositions prévoient notamment le payement des 30% d’augmentation salariale au courant de l’année 2018 avec des échéances plus rapprochées.

Joint au téléphone par un journaliste de notre rédaction, le Secrétaire Général du SLECG est revenu sur la portée de cette réunion de dernière minute : « On a reçu de nouvelles propositions du Gouvernement. Nous allons donc consulter la base, fournir toutes les informations à nos mandants, et les écouter. C’est à l’issue de cela qu’on va suspendre, lever ou continuer la grève », a confié M. Soumah.

A suivre…

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com