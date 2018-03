Tensions en Guinée : le ministre Bouréma Condé lance un appel…

CONAKRY-La tension politique et sociale qui agite la Guinée interpelle le Gouvernement. Face au risque d’une escalade, le ministre de l’administration et de la décentralisation a appelé au calme et à la retenue.

Ce dimanche le parti au Pouvoir a accusé l’opposition d’exploiter la grève syndicale pour déstabiliser le régime d’Alpha Condé. Le RPG arc-en-ciel a averti qu'il est prêt à tout pour défendre le Pouvoir alors que l’opposition appelle ce lundi 12 mars 2018 à une journée ville-morte.

Ce week-end les messages diffusés notamment sur les réseaux appelant à la violence sont inédits et inquiétants.

A lire aussi/Risque d’une escalade en Guinée ? (l’inquiétant appel du RPG arc-en-ciel)

Le ministre Bouréma Condé suit avec regret la tension que certains concitoyens entretiennent dans le pays. A cet égard, le ministre en appelle à la retenue et au calme. Par la même occasion il a invité la mouvance et l’opposition à contribuer au maintien de la paix et de la tranquillité.

A suivre…

Diallo Boubacar

Pour Africaguinee.com