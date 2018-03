Makissa victime de la prémonition du Chef de l’État devant la société civile

« Il y a trop de menteurs en Guinée, quand ils veulent du poste de quelqu'un, on invente des mensonges sur lui », a regretté le Président de la République à l'occasion de sa rencontre avec la société civile le soir du samedi 10 mars, dans le cadre de l’application de sa promesse de concertation avec la majorité silencieuse.

Telle une prémonition, ou certainement une alerte faite aux bonimenteurs dont il se lasse quotidiennement des rapports biscornus, vicieux et tendancieux, Alpha Condé a ainsi attiré l'attention de la société civile en réponse à un constat fait par celle-là, sur l'enrichissement injustifié supposé des cadres de l’administration.

Depuis les élections, le Directeur national des impôts est victime d'une croisade diffamatoire infâme. Par délégation de salles boulots, on s’efforce en vain à trouver la petite bête pour s'offrir sa peau.

Ces impénitents intrépides se veulent demiurges devant le Président de la république pour atteindre leurs cibles.

Ils en inventent tous les jours, ils déforment et travestissent la réalité, le brocardent, le clouent au pilori, mais se buttent comme toujours contre le discernement du dépositaire du pouvoir de décret.

Tantôt il est accusé d'utilisation des ressources de l’Etat lors des dernières élections communales, tantôt, on dénonce sa gestion des impôts, ou tout simplement on lui attribue des fortunes qui ne peuvent exister que dans l’imaginaire. Il y en a même, qui sont pourtant des proches, des collaborateurs, qui poussent l'outrecuidance, en s’improvisant portes paroles auprès d'Alpha Condé, des ministres et cadres du pays qui n'existent pas en réalité , auxquels ils veulent porter le chapeaux de leur forfaiture .

La caricature frise le ridicule. Que d'illusions pour brocarder l'homme en le présentant comme le démon qui rame à contre courant de la performance économique. Et pourtant, il lui est reconnu d'avoir se saigner pour réaliser des performances aux impôts, qui autre fois, relevaient de l'utopie.

Les objectifs budgétaires presque doublés l’année dernière, ont été pourtant atteints par le jeune directeur.

Il a réussit cet exploit grâce aux réformes qu'il a entreprises aux impôts . Ces reformes audacieuses qui ont été appréciés par tous, ont permis à l'administration fiscale, d’agrandir l'assiette fiscale et de sécuriser les recettes qui sont à cet effet générées

Par ailleurs, Makissa dit être fier, pour la gratitude, d'avoir s'engager pour la victoire de la liste du RPG lors des élections communales.

Son engagement financier n'a rien d'extraordinaire des autres cadres dont il salue et loue la loyauté au Président.

Il a plutôt été accepté , partout où il a été présent lors de cette campagne, sans pour autant être dépensier comme on voudrait faire croire à l'opinion, grâce à son humanisme, sa disponibilité pour les autres, son altruisme , bref, grâce à son caractère social qu'il a construit en lui et développé , bien avant d'occuper ce poste.

Ceux qui soutiennent l’idée de ses extravagances financières, de sa vie ostentatoire, ne sauront les démontrés. Ils sont donc mis à défit de les prouver comme le voudrait et le souhaiterait le Pr Alpha Condé dans son combat de vouloir vaincre la corruption.

Comme le dit un penseur, « La confiance en soi ne vient pas lorsque tu as toutes les réponses, mais lorsque tu es prêt à faire face à toutes les questions et l’histoire a alors démontré, que les gagnants les plus remarquables, ont d’abord rencontré des obstacles décourageants avant de triompher. »

À bon entendeur salue !!!

Alassane