A l’occasion de la journée internationale de l’eau, le 22 mars 2018, l’Agence Française de Développement (AFD) organise une soirée sur le thème de l’eau au Centre Culture Franco-Guinée à partir de 17h30.

Au programme :

o Panel de discussions sur la gestion durable de l’eau en Guinée avec des experts du secteur

o Pitch – récompenses du concours

o Vernissage de l’exposition « L’eau, une ressource en commun » et apéritif

Dans ce cadre, l’AFD lance un appel à projets pour encourager des initiatives privées locales œuvrant pour une gestion durable de l’eau en Guinée.

I. Qui peut postuler ?

Tout porteur de projet, dirigeant d’entreprise ou d’association d’ordre privé à but lucratif ou non lucratif présentant une solution pour une gestion plus durable de l’eau en Guinée, que ce soit en matière d’offre ou de consommation d’eau (potable ou non).

II. Critères de sélection et prix

Les critères sont : l’innovation apportée, l’originalité du projet, la dimension sociale et/ou environnementale et la faisabilité et la durabilité du projet.

III. Opportunité :

Le(s) lauréat(s) sélectionné(s) pourra/pourront venir présenter leur projet sous forme d’un « pitch » (présentation succincte en moins de 5 minutes) le 22 mars devant l’ensemble des participants (experts, représentants de la société civile, bailleurs de fonds, etc.).

Remplissez le formulaire d’inscription au lien suivant https://goo.gl/forms/ayBCUF46irNr5CZ92 avant le lundi 19 mars à 14h00, heure de Conakry.

§ A propos de l’AFD

L’AFD est la banque française de développement. Publique et solidaire, elle s’engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents et l’Outre-mer. Intervenant dans de nombreux secteurs - énergie, santé, biodiversité, eau, numérique, formation-, l’AFD accompagne la transition vers un monde plus sûr, plus juste et plus durable, un monde en commun. Son action s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD). Présente dans 108 pays via un réseau de 85 agences, l’AFD finance, suit et accompagne aujourd’hui plus de 2500 projets de développement. En 2017, l’AFD a consacré 10,34 milliards d’euros au financement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer. Pour plus d’informations sur les interventions de l’AFD en Guinée, merci de visiter la page https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/guinee.