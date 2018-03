Santé: tenu à Conakry du quatrième comité de pilotage du projet LAB-NET…

CONAKRY- Dans le but mettre en évidence les besoins du secteur sanitaire guinéen et d’établir une cartographie des laboratoires, le ministère de la Santé de la Guinée a organisé le quatrième comité de pilotage du projet LAB-NET ce vendredi 9 mars 2018, a constaté Africaguinee.com.

L’initiative vise à accompagner les ministères guinéens de la santé, de l’enseignement supérieur et de l’élevage pour la mise en réseaux de laboratoires experts de référence et des laboratoires de biologie médicale. Ce projet du Ministère des Affaires Etrangères françaises est financé à hauteur de 3,1 millions d’euros et qui est mis en œuvre en consortium avec Expertise France, l’Institut Pasteur de France et la Fondation Mérieux.

Le Professeur Lakiss Saïd Khalil, président du comité de pilotage au niveau du département de la santé, en Guinée dans son allocution a rappelé l’objectif de ce 4ème COPIL. Selon lui, il s’agit de passer en revue toutes les activités menées par le projet LAB-NET.

‘’ Dans Lab-net, il y a deux volets dont celui de l’enseignement supérieur pour mettre en place l’institut pasteur de Guinée. Il y a eu un état des lieux qui a été fait sur le plan de l’enseignement supérieur et tous les laboratoires de référence et de l’autre côté, la fondation Mérieux qui gère le volet Labo de Lab-net au niveau des structures restreintes au niveau régional et périphérique’’ a expliqué le professeur Lakiss.

Aux dires du président du COPIL, le bilan est positif car beaucoup d’activités ont été réalisées et les partenaires qui assistent le ministère de la santé dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail du personnel.

‘’ J’ose affirmer qu’il y a assez d’avancées, cela nous a permis de beaucoup changer sur le terrain en matière de formation, d’infrastructures et d’équipements pour équiper les différents laboratoires régionaux et préfectoraux mais aussi au niveau de l’Institut pasteur de Guinée avec l’université de Conakry , il y a un laboratoire intermédiaire qui est prévu qui sera rendu probablement en Avril et qui permettra de poursuivre la formation des agents guinéens en matière de prise en charge des technologies de dépistage , de diagnostic en matière de technologie pour permettre à la Guinée de parer à toute éventuelle d’épidémie’’ a indiqué le président du comité de pilotage.

Sandra Perrot, responsable du pôle sur les interventions en santé du département en Santé , présente cette semaine en Guinée pour participer notamment au 4ème COPIL du projet Lab-Net , a pour sa part montré que l’objectif principal de ce projet est d’accompagner le ministère de la santé celui de l’enseignement supérieur et du ministère de l’élevage sur la mise en réseaux de laboratoires experts de référence et de laboratoire de biologie médicale.

‘’ Au sortir de ce COPIL, le projet LAB-NET a eu un des acquis qu’il va falloir capitaliser et partager avec les départements concernés en Guinée ainsi qu’avec les partenaires. L’état des lieux des laboratoires a été un acte fondateur suite à la crise sanitaire Ebola. Cet état permet à la Guinée d’avoir une cartographie de ces labos et de pouvoir partager cet aspect avec tous les partenaires qui ont accompagné la Guinée dans la reconstruction, du renforcement de son système sanitaire. C’est une information qui est vraiment importante. Ensuite il y a tous les plans de formation d’approvisionnement de plan de laboratoire qui sont en train d’être mis en œuvre en partie grâce au projet LAB-Net mais il y a d’autres partenaires qui travaillent également. La prochaine étape importante de ce projet c’est de pouvoir capitaliser nos actions et de laisser à la Guinée le bilan de nos activités et de montrer en quoi ce projet a véritablement contribué au renforcement du système de sanitaire guinéen et l’application du règlement sanitaire international’’ a étalé Sandra Perrot.

De son côté, Dr François Xavier Baben de la fondation Mérieux a montré que ce 4ème COPIL a permis de voir l’avancée des différents travaux notamment en ce qui nous concerne la fondation Mérieux qui consiste à essayer d’aider tous les laboratoires des hôpitaux départementaux du pays pour améliorer la surveillance des maladies infectieuses suite à l’épidémie Ebola.

En conclusion, Noel Tordo, directeur de l’institut pasteur de Guinée à Conakry a démontré que ce laboratoire qui va être très bientôt fini permettra d’accueillir des formations plus spécialisées avec des outils modernes dans lequel l’université Gamal pourra former ses étudiants qui ont besoin de pratique.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13